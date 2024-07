Tre milioni di euro per opere pubbliche  

Tre milioni e 300 mila euro. Sono finanziamenti regionali e statali degli ultimi dieci mesi che al comune di Macomer consentiranno di chiudere importanti lavori per la sistemazione di una parte significativa del patrimonio pubblico e della viabilità del centro urbano. L’ultimo contributo, in ordine di tempo, è rappresentato dai 580 mila euro (fondi Pnrr), per la sistemazione dell'asilo nido di Santa Maria. Altri 440 mila euro di fondi regionali saranno utilizzati per la sistemazione dello storico caseggiato scolastico di via Roma, dove l’autunno scorso c’è stato il crollo dei cornicioni. Prevista la sistemazione definitiva dell’edificio col rifacimento delle facciate. Per lo stesso caseggiato in arrivo 87 mila euro (altri 24 per le scuole elementari di Santa Maria) dalla Regione per l’efficientamento energetico. Due gli interventi finanziati col Pnrr e già portati a compimento, in anticipo di due anni: l’adeguamento alle norme di sicurezza della scuola di Padru ’e Lampadas (83 mila euro) e i lavori di Santa Maria (122 mila euro). Per l’edilizia pubblica la somma ammonta a un milione e 300 mila euro. Un finanziamento recuperato per mettere in sicurezza le abitazioni, di proprietà del Comune, di via Sant’Ilario.

«Siamo partiti da un attento monitoraggio delle priorità - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Aldo Demontis - assieme al settore tecnico abbiamo messo in campo un’efficace azione di ricerca di nuovi finanziamenti e, in alcuni casi, il recupero di fondi che erano finiti in perenzione». Una somma considerevole è destinata agli impianti sportivi e alla viabilità interna.

RIPRODUZIONE RISERVATA