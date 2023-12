«Tre milioni di euro per l’ex zuccherificio» 

Servono tre milioni per rimettere in sesto le palazzine dell’ex zuccherificio di Villasor. Somma necessaria per bonifiche e ristrutturazione dopo anni di occupazioni abusive e abbandono. Il sindaco Massimo Pinna è alla ricerca dei fondi e ne frattempo annuncia che l’ordinanza di chiusura della strada sarà prorogata: «Scade a fine anno, resterà in vigore anche per il 2024, stiamo proseguendo con continui controlli e verifiche».

Resta quindi il divieto di transito (anche ai pedoni) nell’area che a marzo è stata sgomberata dagli ultimi occupanti. Il proposito di fine anno del primo cittadino è motivato, secondo le sue parole, anche dalla possibilità di ricevere un finanziamento da quasi tre milioni di euro per intervenire nel loggiato. Parola d’ordine per Pinna: «Zero tolleranza ai trasgressori». Cioè per chi tenterà di nuovo di occupare le palazzine.

La storia

L'ex industria saccarifera era stata chiusa prima del 2010, lasciando a casa tanti lavoratori, di cui 80 fissi e 300 stagionali, stando ai dati dell'epoca. Poi cominciarono le occupazioni delle palazzine che un tempo erano alloggi e zone riposo per i lavoratori. Il complesso di via Togliatti, negli anni, sarebbe diventato luogo di degrado, tra criminalità e sporcizia. Si scoprirono allacci abusivi all'Enel, discariche a cielo aperto, ma anche delitti più gravi, tra aggressioni e non ultimo l'omicidio del 48enne tunisino, Bechir Ben Monsour Kasrouir, nel 2018. Poi, nell'estate 2022 i carabinieri, con un vero e proprio blitz, smantellarono un racket da 200mila euro all'anno basato sullo smaltimento di rifiuti, anche pericolosi. Dopo arrivò lo sgombero e il 24 marzo 2023 le palazzine erano ufficialmente vuote. Nelle settimane successive si tornò a parlare di via Togliatti per via di alcuni roghi, probabilmente dolosi. Un mese fa, poi, l’ordinanza di chiusura della strada.

Il progetto

«Vogliamo riprenderci quei 33 alloggi, oggi inagibili», continua Pinna. «Sarebbe un messaggio importante per questo ho anche scritto direttamente al presidente della Regione, Christian Solinas. Mi auguro che al livello regionale ci ascoltino. Si parla di circa 2milioni e 750mila euro per riqualificare quelli che un giorno saranno appartamenti da restituire ai cittadini. C’erano dei piani già dieci anni fa, noi vogliamo continuare su quella linea, ma abbiamo bisogno di aiuto dagli enti locali». Nonostante questa speranza, però, non bisogna abbassare la guardia secondo il primo cittadino: «La zona è costantemente tenuta sotto controllo, anche per questo è necessario prorogare l’ordinanza, almeno a un lato della strada. Vigili, ma anche carabinieri e barracelli ogni giorno assicurano che l’ordinanza venga rispettata. Non possiamo tornare al punto iniziale, con altre occupazioni. Non possiamo proprio permettercelo. D’ora in avanti tolleranza zero per chiunque entri nella zona vietata».

