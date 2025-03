Tre milioni di euro per il paese 

Sono circa tre milioni di euro quelli che l’amministrazione comunale di Escolca investirà nell’anno in corso e nel prossimo. Un piano di investimenti che ha come obbiettivo quello di rilanciare il paese da un punto di vista turistico e preservarne il futuro in termini di spopolamento.

Circa 400mila euro saranno utilizzati per la ristrutturazione e il completamento dell’ex cinema e l’allargamento della Provinciale che attraversa il paese. Altri 350 mila permetteranno di intervenire sull’ex lolla degli “obreri” donata al Comune dalla cooperativa agricola a San Simone. Un altro milione servirà per il completamento del centro storico, con il recupero di una vecchia abitazione, l’allargamento di una strada e il rifacimento della piazza ex Monte Granatico.

«Abbiamo chiesto», ha detto il primo cittadino Eugenio Lai, «un milione di euro per quanto riguarda la programmazione strategica territoriale da investire a San Simone per il completamento del villaggio perché diventi attrattivo turisticamente anche in termini di servizi”. Uno sguardo anche alla salute dei cittadini con un investimento di 70 mila euro per l’ex poliambulatorio per il quale è stata già firmata una convenzione per l’uso gratuito per i prossimi trent’anni per il medico di base. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA