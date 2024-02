Tre milioni di euro per ammodernare il depuratore fognario 

Tre milioni di euro per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Mandas, obsoleto e tecnologicamente non efficiente. L’Egas ha approvato il progetto presentato da Abbanoa che punta a potenziare il depuratore e a superare le attuali criticità dell’impianto.

L’intervento rientra in un piano da 12 milioni di euro che riguarda lavori destinati a Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca e Gesico. Sarà l’Egas a farsi carico dell’investimento da tre milioni di euro per l’adeguamento del depuratore di Mandas che si trova in località Borte, lungo via San Giacomo.

Le sezioni di trattamento dei reflui dell’attuale impianto sono in pessimo stato di conservazione e in tecnologicamente superate. Saranno realizzati un sistema di sfioro in ingresso, un nuovo canale con grigliato meccanico e bypass per lo scarico delle acque meteoriche in eccesso, oltre a un sistema di trattamento preliminare di dissabbiatura e disoleatura per eliminare e ridurre i materiali di superficie.Verrà poi risanata e riattrezzata la vasca di equalizzazione che permetterà di regolarizzare le portate dell’impianto e di affinare e migliorare i consumi. Un’opera attesa da anni dai residenti. (s. sir.)

