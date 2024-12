Tre milioni di euro confiscati ai trafficanti 

Ci sono tre milioni di euro in più (in banconote e beni) nelle casse dello Stato. E c’è droga in meno nel circuito dello spaccio. Dopo la condanna in via definitiva di sette componenti di un’organizzazione che aveva la base a Sestu e trafficava stupefacenti, per cinque di loro arriva la confisca dei beni eseguita dalla Guardia di finanza. I militari del Comando provinciale di Cagliari hanno dato esecuzione al recente protocollo operativo sulle confische siglato dalla Procura generale della Corte d’Appello cagliaritana e dal Comando regionale della Guardia di finanza. Sono così stati confiscati, cioè acquisiti al patrimonio dello Stato, beni e depositi bancari per un valore che la stessa Guardia di finanza fissa oltre i tre milioni di euro. È a carico dei cinque componenti della banda di trafficanti già condannati in via definitiva per il giro internazionale di droga destinato alla Sardegna.

L’inchiesta

L’operazione antidroga della Squadra mobile della Questura di Cagliari si era conclusa nel 2013 con l’arresto di sette narcotrafficanti. Era così entrata in scena la Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari, che con l’operazione “Leone rosso” ha individuato i proventi illeciti del traffico di droga tra Olanda e Sardegna messo in piedi dalla banda. Dopo il provvedimento di confisca della Corte d’Appello, le fiamme gialle hanno acquisito al patrimonio dello Stato nove immobili, uno dei quali del valore di ottocentomila euro, e 17 terreni, oltre che quote societarie, complessi aziendali e denaro. La villa di maggior pregio è abusiva e insanabile, ma può essere utilizzata dallo Stato per fini sociali.

I provvedimenti

Beni e denaro confiscati “per equivalente” sono stati sequestrati a Fabrizio Pinna, 54 anni, di Sestu, Stefano Antonio Cogotti, 54, di San Sperate, Ignazio e Sandro Palla, rispettivamente di 63 e 56 anni, cagliaritani, e Salvatore Mereu, 52 anni, di Cagliari. A difendere al processo i due Palla e Mereu era l’avvocato Marco Fausto Piras, mentre l’avvocato Fernando Vignes era il difensore di Pinna e Cogotti. L’operazione di confisca dei beni per oltre tre milioni, a carico di cinque dei condannati, è frutto degli accertamenti economico-patrimoniali condotti dagli specialisti del Gruppo investigazione criminalità organizzata (Gico) della Guardia di finanza: il loro lavoro ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro, si legge in una nota del Comando provinciale, «beni illecitamente accumulati dal sodalizio criminale».

Il secondo grado

La sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, ora divenuta definitiva, aveva annullato quella pronunciata nei confronti di Mara Grazia Mereu, 61 anni, di Sestu per quanto riguarda la confisca dei beni “per equivalente” che era stata precedentemente disposta, con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello per decidere sul punto. Il resto del suo ricorso era invece stato rigettato. Rigettati interamente i ricorsi di Dino Porcu, Fabrizio Pinna, Stefano Cogotti, Ignazio Palla, Sandro Palla e Salvatore Mereu, che pagheranno anche le spese processuali.

RIPRODUZIONE RISERVATA