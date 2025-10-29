Tre milioni contro il rischio alluvioni 

Un piano da 3 milioni di euro per difendere Monastir dalle alluvioni. La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità necessario per ottenere nuovi fondi destinati alla messa in sicurezza del territorio. Con questo progetto l’Amministrazione partecipa al bando regionale che mette a disposizione risorse per i Comuni impegnati a ridurre il rischio idrogeologico.

Il rischio

A rendere necessario l’intervento è la posizione del paese, stretto tra il Riu Mannu a nord e Flumineddu a sud. «Monastir è molto vicino ai due fiumi — dichiara la sindaca Paola Ugas — quindi in occasione degli eventi alluvionali è particolarmente penalizzato. Abbiamo porzioni significative vincolate dal rischio idrogeologico, e per questo stiamo intervenendo».

Un’importante porzione del territorio comunale, vicino al centro abitato, è classificato tra le zone a più alto rischio di allagamento, le fasce Hi3 e Hi4 del piano di assesto idrogeologico della Regione: il paese quindi è compreso tra quelle aree dove, in caso di piena, l’acqua può raggiungere livelli pericolosi e compromettere infrastrutture, attività produttive e terreni agricoli.

Le piene

Storicamente Monastir è stato coinvolto in diversi episodi di esondazione, dal disastroso evento del 1892 fino alle ondate di maltempo del 1990 e del 1999 che colpirono tutto il Campidano. I casi più recenti, come le piogge torrenziali del 2008 e di dieci anni più tardi, hanno confermato la fragilità del territorio, rendendo indispensabile una pianificazione strutturale.

Al momento Riu Mannu non è in grado di gestire correttamente le piene e presenta problemi strutturali e ambientali che aumentano il rischio allagamento: il corso d’acqua è ostruito da terra, detriti e resti di cemento, le pareti sono instabili e in alcuni punti rischiano di cedere e le sezioni di passaggio dell’acqua sono troppo piccole.

Il piano

Il progetto prevede di migliorare l’efficienza esistente del corso d’acqua con interventi di pulizia e messa in sicurezza strutturale del canale. Il tratto interessato dai lavori è lungo circa 3 chilometri e si estende fino al confine con San Sperate: gli interventi prevedono lo scavo e rimozione dei detriti, il rimodernamento del fondo e delle pareti del canale, l’adeguamento degli attraversamenti stradali e la pulizia e protezione del fondo. Il canale sarà così in grado di smaltire più acqua in sicurezza, limitare i danni da esondazione, proteggere l’intera area, e contribuire alla sicurezza anche il territorio di San Sperate, che si trova subito a valle.

