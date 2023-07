«Tre miliardi  per la Sardegna» 

Un plafond da 3 miliardi di euro per sostenere la transizione sostenibile, l’indipendenza energetica e la digitalizzazione delle piccole medio imprese sarde. È questo l’obiettivo di Confindustria e Intesa Sanpaolo, che hanno declinato sul territorio l’accordo triennale- firmato dal presidente dell’associazione Carlo Bonomi e dal Ceo della banca Carlo Messina - che nell’autunno del 2021 ha individuato alcuni strumenti utili per affrontare la crisi post pandemica.

«L'alleanza tra banche e imprese è un elemento strategico indispensabile per il funzionamento di ogni economia moderna», ha detto durante l’incontro nella sede cagliaritana, Antonello Argiolas, presidente Confindustria Sardegna Meridionale, «le nostre imprese associate oggi si trovano ad affrontare una nuova sfida: quella della transizione ambientale e digitale».

Obiettivi

È stato Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, a indicare il credito disponibile di 3 miliardi di euro per le imprese sarde, rispetto ai 150 messi a disposizione a livello nazionale.«Il nostro Paese ha bisogno di investimenti per garantire competitività e sviluppo: Confindustria e Intesa Sanpaolo – ha evidenziato - condividono questa esigenza. L’accordo punta a garantire un accompagnamento congiunto e il sostegno finanziario necessario per realizzare piani di crescita nell’ottica della sostenibilità».

Competitività, innovazione e sostenibilità sono dunque i tre driver indicati dal protocollo per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo in coerenza con le linee guida del Pnrr. Al centro della collaborazione ci sono azioni a supporto delle aziende nell’ambito appunto della digitalizzazione e della sostenibilità delle filiere al fine di rafforzarne la struttura finanziaria e patrimoniale.

Difficoltà

«Le imprese – aggiunge Argiolas - purtroppo si trovano oggi a operare in un contesto reso ancora più complesso, dal costante aumento dei tassi di interesse. Questa situazione complica e scoraggia nuovi investimenti proprio quando questi avrebbero dovuto correre per recuperare il tempo perso e rispettare i vincoli d elle scadenze del Pnrr, un'opportunità imperdibile per aggiornare i modelli di business e conseguire una crescita significativa, aumentando così la propria competitività».

