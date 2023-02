Tre mesi senza il nuovo assessore donna 

Manca un assessore donna ormai da tre mesi nella Giunta comunale di Sant’Antioco.

La consigliera regionale di parità si prepara a dare battaglia mentre l’opposizione ha protocollato ieri una mozione per chiedere la convocazione del Consiglio comunale. Dopo le diffide già inviate nei 60 giorni entro i quali il sindaco Ignazio Locci avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione dell’assessora al Turismo Roberta Serrenti, alla quale aveva ritirato la delega il 23 novembre 2022, sta valutando assieme ai legali dell’ufficio di parità l’eventuale presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo per chiedere il rispetto della normativa e dell’articolo 3 della costituzione. «Stiamo valutando eventuali azioni legali - dice la consigliera di parità, Tiziana Putzolu - in generale, un sindaco, così come ha le capacità di farsi eleggere, allo stesso tempo dovrebbe avere anche le capacità di garantire la partecipazione di entrambe i generi all’interno della giunta. È un concetto che vale per tutti, non solo per il comune di Sant’Antioco».

Il sindaco riconosce il fatto di dover provvedere. Sui tempi ha la sua interpretazione. «Tra qualche giorno usciremo da questa carenza - dice il sindaco Ignazio Locci - e provvederò alla ricomposizione dell’intero planning della giunta. So bene che devo nominare un’assessora, e questa è una certezza. Mi riservo una decisione politica e quindi anche la possibilità di rimarcare il fatto che i tempi delle decisioni politiche sono diversi dall’aspetto giuridico».

