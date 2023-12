Tre mesi per ultimare l’ex ostello 

Tre mesi per rimettere in piedi l’edificio dell’ex Ostello della Gioventù in località Ceramica. Questo è il tempo che ha la ditta aggiudicataria del bando per portare a termine i lavori di rifacimento di una delle storiche opere incompiute di Iglesias.

I fondi

Un finanziamento di 500 mila euro ottenuto dal Comune permetterà una manutenzione straordinaria su un immobile che da tempo è stato individuato dall’amministrazione comunale come location utile ed idonea ad ospitare la base logistica del Corpo Forestale.«I lavori sono stati aggiudicati lo scorso lunedì. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - Le opere edili ed impiantistiche comprese nell’appalto riguardo al piano terra, sono riferite agli ingressi, alla reception, all’ascensore e a quattro ambienti. Mentre gli interventi al primo e al secondo piano interesseranno i due servizi igienici e la manutenzione delle 10 camere, nonché tutto il terzo piano, inclusi i lavori di sostituzione delle parti danneggiate dell’impianto elettrico, idrico e di riscaldamento. Verranno restaurati anche gli infissi esterni ed interni». Ma per poter ospitare la base del Corpo Forestale, i fondi pervenuti rappresentano soltanto una prima parte degli interventi da effettuare: «Abbiamo, infatti, chiesto un ulteriore finanziamento - dice l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - perché per poter consegnare una struttura completa alla Forestale, ci sarà bisogno di quelle ulteriori risorse che possano permettere di lavorare sulla costruzione dell’hangar e sulla base per gli elicotteri. Attualmente la base logistica della Forestale in località Marganai si trova in un’area ed in un edificio decisamente poco consoni alla funzione che esercita».

La polemica

Un progetto per una nuova destinazione d’uso, quello in atto per l’ex Ostello, che non trova il parere favorevole del consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio: «Una volta perso lo status di Ostello della gioventù - spiega - si sarebbe dovuti intervenire per la manutenzione dell’edificio per inserirlo poi nel contesto dell’impianto sportivo adiacente». Per Biggio sarebbe stata una soluzione ideale ed un ottimo investimento in prospettiva: Perché avrebbe così potuto accogliere quelle tante società sportive (soprattutto provenienti dal Nord Europa) - prosegue - che durante i mesi invernali cercano nel meridione, compresa la nostra Regione, delle località dal clima temperato per poter svolgere i propri ritiri». Da cui la critica: «Perché fra le ipotesi sulla nuova destinazione d’uso, non è stata considerata quella di rendere l’ex Ostello, parte integrante di una vera e propria cittadella sportiva e puntare in questo modo ad un turismo alternativo?».

