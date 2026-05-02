«Tre mesi per sapere che era mio padre» 

È stato ritrovato il 18 febbraio scorso, ma i parenti hanno scoperto solo nei giorni scorsi che il corpo senza vita notato da un escursionista nella campagne di Monteponi era quello di Giuseppe Marchesi, l’uomo scomparso da Iglesias a settembre scorso. L’identità è stata confermata attraverso il riscontro del Dna, i cui risultati sono stati consegnati dalla Procura di Cagliari in questi giorni alla figlia Loredana Marchesi. Dell’uomo, 77 anni, originario di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, si erano perse le tracce l’8 settembre scorso, quando la figlia Loredana aveva dato l’allarme e l’intera comunità si era mobilitata per le ricerche. Inizialmente si è pensato a un sequestro di persona e alcuni residenti della città erano stati sentiti dagli inquirenti, sulla base di testimonianze secondo cui Marchesi sarebbe stato visto in compagnia di alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Misteri e polemiche

Parallelamente, si è indagato sul passato della famiglia e su possibili maltrattamenti, anche in seguito a una testimonianza durante il programma televisivo “Chi l’ha visto?”, che si è interessato al caso dell’uomo scomparso. Mai parenti hanno sempre rigettato queste accuse e parlato di «speculazione su un dramma che coinvolge un’intera famiglia». Per l’uomo si erano attivati tutti i mezzi di soccorso possibili: dagli elicotteri dei carabinieri al Soccorso Alpino, dalla Protezione civile fino ai volontari del Soccorso Iglesias e a numerosi cittadini che, per conto proprio, si sono messi alla ricerca di Marchesi. La famiglia aveva parlato qualche settimana dopo di alcune segnalazioni provenienti da Samassi e Serramanna, tutte prive di fondamento.

Il ritrovamento

«Circa tre mesi fa – racconta – mi hanno chiamata in caserma. In seguito mi hanno chiesto di fare il test del Dna, in automatico, mi è venuto spontaneo chiedere: “Avete ritrovato qualcosa?”. Il comandante, in un primo momento, mi ha risposto di no, dicendo che era una prassi. Quando però sono arrivata in caserma ho insistito di nuovo e mi è stato confermato che erano stati ritrovati dei resti di un uomo che, quindi, era necessario procedere con il riconoscimento tramite Dna. È stato ritrovato da un signore che andava a raccogliere asparagi. Ci è stato riferito dalle autorità che dall’autopsia è emerso che sarebbe morto la sera stessa della scomparsa». Dall’autopsia è inoltre risultato che la morte è avvenuta per cause naturali. I funerali dell’uomo sono fissati a Iglesias per martedì 5 maggio, alle 10.30, presso la chiesa di Valverde. «Desidero ringraziare la comunità di Iglesias e tutte le forze dell’ordine e di soccorso per il supporto ricevuto e la grande mobilitazione che c’è stata – scrive in una nota la figlia – a partire dall’amministrazione fino ai volontari e i privati cittadini che si sono messi alla ricerca di papà».

RIPRODUZIONE RISERVATA