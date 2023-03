«Tre mesi per salvare un piano da 300 milioni e 200 posti di lavoro»  

Sos Eurallumina, i sindacati in pressing per dare una svolta alla vertenza prima che si concretizzi il licenziamento collettivo dei 200 dipendenti.

L’incontro

Ieri mattina, in videoconferenza, si sono incontrati l’azienda con l’amministratore delegato Luca Vincenzi, il presidente Vincenzo Rosino e il responsabile delle Relazioni Esterne Simone, Angius, Confindustria, rsa di fabbrica, sindacati territoriali, regionali e nazionali dei Chimici. All’ordine del giorno lo stallo in cui si trova la vertenza, situazione illustrata dall’azienda: memorandum al ministero non ancora firmato, procedura per il Paur regionale ancora in corso, incertezza sull’approvigionamento del gas. C’è tempo fino a giugno per invertire la tendenza ed evitare che l’investimento da 300 milioni prenda il volo verso altri lidi. Le segreterie nazionali dei Chimici Filcgtem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno inviato una richiesta di incontro urgente al ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Lavoro e dell’Ambiente e sicurezza energetica sollecitando il riavvio del confronto per l’aggiornamento del memorandum. I sindacati chiedono tempi rapidi oppure, tra le opzioni, c’è anche quella di una trasferta a Roma dei lavoratori. Intanto i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Fausto Durante, Gavino Carta e Francesca Ticca hanno chiesto un incontro urgente al Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis per un confronto sul rigassificatore a Portovesme considerato dai sindacati una soluzione per l’arrivo del gas. «La disponibilità del metano- hanno detto i segretari di Cgil, Cisl e Uil - è indispensabile per promuovere lo sviluppo e rilanciare il sistema industriale e produttivo del Sulcis Iglesiente».

La battaglia

La mobilitazione delle tute verdi potrebbe partire da un momento all’altro, quattordici anni dopo la fermata degli impianti. «Noi siamo l’anello debole della vicenda, quelli che pagheranno le conseguenze di questi ritardi - dice Enrico Pulisci, Filctem Cgil nella rsa - è inaccettabile quello che sta succedendo. Chiediamo a tutte le forze politiche, nessuno escluso, di farsi carico di questa emergenza: tra qualche mese rischiamo il licenziamento collettivo». Tra gli obiettivi principali c’è l’aggiornamento del Memorandum con il Governo. «Nell’addendum precedente si faceva riferimento al progetto originario, nel frattempo superato e modificato - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil - ora è necessario un nuovo addendum altrimenti per la società, che in quattordici anni ha speso 300 milioni a Portovesme, sarebbe impossibile programmare e andare avanti». I lavoratori chiamano in causa Governo e Regione. «Dal Governo ci aspettiamo la firma del memorandum in tempi rapidi - dice Simone Zucca, rsa Femca Cisl - dalla Regione che ci spieghi la sua soluzione per l’arrivo del gas, dopo che ha impugnato il Dpcm Energia. In caso di licenziamento, ci saranno precise responsabilità». Le criticità nella vertenza Eurallumina sono note. «Serve l’arrivo del gas a Portovesme e l’escavo del porto per consentire l’ingresso della Fsru a Portovesme - dice Pierluigi Loi, segretario regionale Uiltec - ed è altrettano importante la firma del memorandum con il governo». La firma al nuovo memorandum che blinderebbe progetto di rilancio e lavoratori chiama in causa il Mimit. «È necessario un incontro al ministero al più presto - dice Nino D’Orso, segretario regionale della Femca Cisl - serve un aggiornamento da parte del Governo al memorandum per dare un segnale sul progetto di rilancio ma anche per mettere al sicuro i lavoratori».