Tre mesi per la carta d’identità elettronica 

Quasi due mesi di tempo per avere la carta d’identità elettronica. Non importa che si tratti di rinnovo, rifacimento per smarrimento o furto, oppure richiesta di primo documento: prima di febbraio dell’anno prossimo nel comune di Selargius non c’è nessuna disponibilità per il rilascio della nuova carta di identità. Tempi biblici che si accorciano in caso di urgenze dimostrabili, unica possibilità per avere una ricevuta cartacea valida per gli spostamenti.

Le accuse

Inevitabili le polemiche di decine di selargini. «Vergognoso dover attendere mesi per un servizio del genere», lamenta Stefania Agus, alle prese con il rinnovo del documento d’identità. «Ho prenotato a ottobre e l’appuntamento mi è stato dato a fine gennaio». Situazione simile a quella di Andrea Cabras: «la prima data utile per me risulta il 3 febbraio, quando la carta d’identità sarà già scaduta», racconta. Nei giorni scorsi è stata presentata anche un’interpellanza dal consigliere di minoranza Franco Camba, che definisce «inaccettabile un periodo di attesa così lungo, di oltre 60 giorni, per poter richiedere la carta d’identità», e chiede a sindaco e Giunta «le cause del disservizio e quali iniziative intendano assumere per ovviare al disagio».

La simulazione

Due le date indicate come primi giorni utili per il rilascio della carta d’identità elettronica: il 5 febbraio nello sportello decentrato di via Metastasio, a Su Planu, e il 12 nell’ufficio Anagrafe della sede centrale di via Istria.Un problema che non tocca solo il municipio di Selargius. Ci sono addirittura Comuni dell’hinterland dove per ora non c’è nessuna disponibilità, altri rimandano sempre a febbraio il primo appuntamento disponibile per avere il nuovo documento d’identità. «Disagi comuni a tutte le amministrazioni italiane», sottolinea la vice sindaca Gabriella Mameli. «La procedura da seguire prevede la prenotazione obbligatoria tramite il sito del Ministero, e questo comporta dei tempi da rispettare per evadere ogni singola richiesta. Certo, se avessimo più personale in servizio si potrebbero prolungare gli orari di apertura dell’ufficio», ammette ricordano le due postazioni disponibili in via Istria, e l’altra a Su Planu in via Metastasio. «In ogni caso, qualora ci fossero casi di urgenza documentata, da parte dell’ufficio Anagrafe c’è sempre la massima disponibilità a predisporre la carta d’identità anche senza prenotazione». Poi l’invito ai selargini, appeso anche negli uffici del Municipio e inviato alle scuole: «Per evitare disagi e ritardi», ribadisce la vice sindaca, «chi ha i documenti in scadenza si attivi per prenotare in anticipo».

