Tre mesi per il rifacimento delle strade del centro storico 

Sarà l’impresa “Serci” di Guspini a eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana di Dolianova. La società del Medio Campidano si è aggiudicata l’appalto da 892mila euro per il rifacimento dell’asfalto in 27 strade cittadine con un ribasso del 31 per cento sulla base d’asta.

Per la sistemazione del reticolo viario, il Comune ha ottenuto nel 2024 un finanziamento di 1,2 milioni di euro dall’assessorato regionale dei Lavori Pubblici al quale si è aggiunto recentemente un altro trasferimento di 300mila euro che sarà oggetto di un’altra procedura di gara. Un intervento invocato a più riprese dai residenti viste le condizioni di forte degrado in cui versano diverse strade del centro e della periferia.

Il nuovo manto stradale consentirà di eliminare buche e avvallamenti e di coprire i tagli stradali effettuati negli ultimi mesi per la posa della fibra ottica. Con le risorse stanziate in questo primo appalto si interverrà in via Cagliari, via Roma, via Diaz, via Dante, via Sebastiano Satta, via Enrico Zuddas, via Damiano Chiesa, via Giotto, vico I Foscolo, via dei Lavoratori, viale Europa, via Boito, via Padova, via Cesare Battisti, via Napoleone, via Santa Maria, via Petrarca, via Machiavelli, via Parini, via Boyl, via Manzoni, via Filzi, via dei Partigiani, via Sassari, via Nuoro, via Lepanto e via Iglesias. Dalla consegna dei lavori saranno necessari tre mesi per completare gli interventi secondo il crono programma del Comune. (c. z.)

