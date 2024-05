Tre mesi per avere la carta di identità 

Tre mesi circa per una carta d’identità elettronica. Dopo le lamentele durante lo scorso anno, i tempi di attesa nel Comune di Selargius si sono ulteriormente allungati.

Non importa che si tratti di rinnovo, smarrimento, furto, o richiesta di primo documento: i tempi di attesa sono sempre gli stessi. «Pochi giorni fa ho attivato la procedura per avere il nuovo documento», racconta Ilaria Angius, «e prima di luglio non c’è possibilità di averlo: c’è qualcosa che non va». Problema sollevato anche dal consigliere comunale di minoranza Franco Camba: «I tempi sono diventati ancora più lunghi rispetto a quelli segnalati lo scorso dicembre», dice, «circa 90 giorni per poter richiedere la carta d’identità risulta davvero inaccettabile». Sul disagio Camba ha presentato anche un’interpellanza rivolta a sindaco e Giunta, «affinché riferiscano al Consiglio comunale le cause di tale disservizio e quali iniziative intendano assumere nel breve periodo per ovviare al problema».

Il procedimento

I tempi d’attesa si possono verificare con una semplice simulazione. Il procedimento è uguale per tutti: prima la registrazione nella piattaforma online del Ministero dell’interno, poi la compilazione con i propri dati personali, e infine la richiesta di prenotazione per il ritiro in un qualsiasi Comune, a prescindere dalla residenza. Due le date indicate come primi giorni utili per il rilascio della carta d’identità elettronica: il 18 luglio nello sportello decentrato di via Metastasio, a Su Planu, e il 30 nell’ufficio Anagrafe della sede centrale di via Istria. Date che cambiano di giorno in giorno.

E non va meglio nei Comuni vicini: nel Comune di Monserrato, per esempio, la sede di via San Lorenzo non offre disponibilità alla prenotazione di appuntamenti per avere il nuovo documento in formato elettronico. Stesso problema a Sestu, con tanto di appello riportato nel sito ministeriale: “si prega di riprovare in un secondo momento, altri cittadini potrebbero cancellare nel frattempo il loro appuntamento”. A Quartucciu, invece, è possibile prenotare all’ufficio Anagrafe ma la prima data utile è il 13 settembre. Mentre Quartu risulta fra i Comuni più virtuosi: nei due sportelli di via Porcu il primo appuntamento disponibile è per il 16 maggio.

Problema diffuso

Un problema che non riguarda solo Selargius quindi. «È vero che i tempi di prenotazione sono lunghi, ma è quello che sta succedendo un po’ in tutti i Comuni», precisa la vicesindaca Gabriella Mameli, «oltretutto da un po’ di tempo stiamo registrando molte richieste da chi risiede nei territori vicini e prenota nel nostro Comune il ritiro della carta d’identità, e questo appesantisce ulteriormente le procedure. In ogni caso, qualora ci fossero casi di urgenza e necessità», aggiunge Mameli, «da parte dell’ufficio Anagrafe c’è sempre la massima disponibilità a predisporre il documento senza prenotazione». Poi l’appello ai selargini: «Per evitare disagi e ritardi, chi ha i documenti in scadenza si attivi per prenotare in anticipo».

