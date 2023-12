Tre mesi in più per le bollette tutelate 

La fine del mercato tutelato dell'elettricità dovrà aspettare ancora. Altri tre mesi, ha deciso l’Autorità di garanzia Arera, rinviando il termine ultimo per il passaggio obbligatorio alle offerte private da aprile a luglio 2024. Una proroga necessaria visti i ritardi tecnici con cui sono state bandite le aste per l’assegnazione dei servizi di tutela graduale, destinati a garantire continuità di fornitura agli utenti che non faranno subito il passaggio alle tariffe libere. Ma il tempo supplementare, ha sottolineato la stessa autorità, servirà anche per informare meglio gli utenti sul passaggio al mercato libero, e per fare in modo che le banche, che pagano le bollette dai conti correnti dei cittadini, siano informate su chi saranno i nuovi fornitori. Le stesse esigenze di chiarezza per le bollette dell'elettricità, sembra però che non sussistano per il gas. La fine del mercato protetto per il metano rimane fissata al 10 gennaio, senza dilazioni per informare meglio cittadini e banche.

I numeri

La strada è comunque tracciata, soprattutto per non perdere i finanziamenti del Pnrr. Il mercato tutelato di luce e gas riguarda circa 10 milioni di italiani, un terzo degli utenti totali. Per loro, le tariffe sono fissate dall'Arera. Gli altri due terzi degli utenti italiani stanno sul mercato libero: qui le tariffe sono fissate dagli operatori.

Le associazioni dei consumatori nei mesi scorsi avevano chiesto il rinvio della fine della tutela, ritenendo che alla fine offrisse bollette più basse agli utenti. Oggi plaudono compatte alla decisione di Arera, ma ma non risparmiano critiche e consigli. Per Assoutenti servono «informazioni tempestive» e «una task force contro raggiri e pratiche aggressive degli operatori». Unione nazionale consumatori e Codacons chiedono di rinviare anche la fine del mercato tutelato del gas, accorpandola a quella della corrente. Il Movimento difesa del cittadino chiede una campagna informativa insieme alle associazioni di consumatori, e Adoc lamenta che questa campagna non sia ancora partita. bisogna dividere il territorio italiano in aree, ed assegnare ciascuna con una gara ad un determinato operatore. L'utente elettrico tutelato che non farà una scelta per il mercato libero, sarà assegnato in automatico all'operatore della sua zona. La gara però richiede qualche mese, ed ecco perché la fine della protezione sulla corrente arriverà più tardi rispetto a quella sul gas.

Appello

Nell’Isola anche Federconsumatori Sardegna ha accolto la proroga con soddisfazione. «La campagna per informare adeguatamente le famiglie doveva partire nel 2017, ma non è mai successo», spiega la presidente Eliana Cara. «Ecco perché questi mesi in più devono essere utilizzati per varare finalmente una campagna informativa efficace che renda consapevoli le migliaia di utenti che anche nell’Isola non sanno quali siano rischi, regole e diritti del passaggio al mercato privato».

C’è poi il capitolo vigilanza. «Auspichiamo che gli organi responsabili creino il tanto atteso registro degli operatori», conclude Cara. «Per selezionare quelli affidabili e cercare di regolamentare anche in parte il “Far west” del mercato libero dell’energia. Se nulla di tutto ciò sarà fatto rischiamo di trovarci a luglio nella stessa attuale situazione».

