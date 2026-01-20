Tre mesi di ingorghi per i cantieri Abbanoa 

Sono in arrivo importanti modifiche alla viabilità nel territorio di Assemini, a partire dai prossimi giorni. Per consentire i lavori di completamento della nuova rete idrica dismettendo nel contempo la vecchia rete di Abbanoa, il corpo di Polizia locale ha disposto una serie di restrizioni al traffico che dureranno per oltre tre mesi. Le strade interessate saranno le vie Capri, Risorgimento, della Libertà, Mazzini, Santa Maria (nel tratto tra via Coghe e via Risorgimento) e Coghe (il tratto tra via Santa Maria e via Piras). Da oggi (a meno di rinvii dell’ultimo momento per via dell’estensione dell’allerta meteo) e fino al 30 aprile, le arterie cittadine saranno soggette a limitazioni dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria tra le 7.30 e le 17.30, esclusi i sabati e i giorni festivi.

L’ordinanza

La sedicesima disposizione dell’anno prevede la chiusura temporanea al traffico veicolare delle strade in quell’elenco, l’unica eccezione è per i mezzi di soccorso e per i residenti. Contestualmente, sarà istituito il divieto di fermata temporaneo su entrambi i lati della carreggiata per tutte le vie interessate dal cantiere. Inoltre, per garantire la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica, nelle vie Santa Maria e Coghe sarà in vigore un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

I lavori

Le opere fanno parte di un ampio piano di efficientamento e riqualificazione delle reti che Abbanoa sta portando avanti ad Assemini, con un investimento complessivo che supera i 2,4 milioni di euro (divisi tra fondi Fsc e Pnrr). L’intervento nelle vie Capri, Risorgimento, della Libertà, Mazzini, Santa Maria e Coghe rientra nel “Lotto B”, finanziato con 900mila euro. L’obiettivo principale è la creazione di una nuova “dorsale” idrica che attraverserà il centro abitato. Quelli in via Coghe e di via Santa Maria sono nodi critici perché collegano il centro storico con le aree di espansione più recente. Abbanoa sta procedendo per “micro-cantieri” per ridurre al minimo i disagi alla viabilità, dato che si tratta di strade ad alto scorrimento. Non si tratta di semplici riparazioni, ma della posa di nuove condotte di ghisa sferoidale, un materiale molto più resistente rispetto alle vecchie tubazioni (spesso in fibrocemento o materiali plastici obsoleti) che causano frequenti perdite e cali di pressione. Ultimata la nuova rete, quella vecchia verrà scollegata definitivamente. Questo processo richiederà il trasferimento di tutti gli allacci delle utenze sulla nuova linea.

Stacca e attacc a

Intanto, durante le fasi cruciali del collegamento (gli “allacci”), sono solitamente previste interruzioni programmate, con la sospensione dell’erogazione per alcune ore, momentanei fenomeni di torbidità al riavvio del flusso e cali di pressione. Possono verificarsi anche nelle vie limitrofe a quelle direttamente interessate dai lavori.

