Tre mesi di eventi ma oltre l’estate serve uno spazio chiuso 

Grandi concerti, teatro, arte di strada e tradizione. Saranno tre mesi di eventi a ritmo serrato tra lo spazio all’aperto de Lo Quarter e l’anfiteatro di Maria Pia. La Fondazione Alghero, con il nuovo Cda, ha riproposto anche per l’estate 2024 la formula #AlgheroExperience, un contenitore di musica, cultura e manifestazioni enogastronomiche. Si parte il 21 giugno con i Focs de Sant Joan, la festa dell’amicizia ideata dalla Pro Loco Riviera del Corallo. La novità di quest’anno è il Palio dei Focs di Sant Joan organizzato dalla Lega Navale, l’ASD Il Marinaio e il Comitato di Quartiere della Petraia. Una regata di vela latina che metterà in competizione 12 gozzi , ognuno in rappresentanza di un rione o una borgata di Alghero. A settembre torna l’arte di strada con l’ottava edizione del Mamatita Festival. Nel mezzo ci saranno i grandi artisti dell'Alguer Summer Festival, col primo dei tanti concerti nell'area Ivan Graziani di Maria Pia, fissato per il 17 luglio: sul palco Tedua e Angelina Mango.Il 27 giugno, invece, spazio al Birralguer e dal 2 al 6 luglio l'appuntamento è col Concorso Mondiale di Bruxelles, la competizione enologica internazionale.

Servirebbe un grande spazio per le manifestazioni proposte nei mesi più freddi, considerando che il piccolo teatro civico conta appena 284 posti a sedere.L’Amministrazione uscente ha già fatto progettare da uno studio privato un palazzetto a Maria Pia che potrebbe ospitare sia discipline sportive indoor sia eventi culturali e di spettacolo.

