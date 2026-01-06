Tre mesi di appuntamenti religiosi sino a Pasqua 

L’Arciconfraternita della Vergine della Pietà Del Santo Monte di Iglesias non si riposa un solo giorno: ieri nel giorno dedicato alla Epifania, ha ufficializzato tutti i suoi programmi di celebrazioni religiose sino alla Settimana Santa.

I giorni santi avranno inizio il 18 febbraio con il Mercoledì delle Ceneri. Seguirà la via Crucis il 20 Febbraio, per le vie della città. Il 29 Marzo ricade la Domenica delle Palme alla quale seguirà il 31 Marzo la processione dei Misteri. La settimana santa entrerà nel vivo il primo aprile con l’antico rito del “Lignum Crucis” a cui seguirà il Giovedì Santo con la processione della Vergine della Pietà. Il venerdì santo, il giorno dedicato al ricordo del Cristo in Croce, ci sarà la mattina la processione Del Monte e la sera del “Descenso”. Sabato santo sarà dedicato alla adorazione del Cristo morto e alla Croce e il giorno dopo la Pasqua si celebrerà con la processione de S'Incontru. Gli appuntamenti religiosi si chiuderanno, martedì 7 Aprile, con la processione de S'Inserru. Nel frattempo, l’antica Arciconfraternita ha annunciato che sta lavorando ad una serie di eventi che saranno resi noti a breve.

