VaiOnline
Iglesias.
07 gennaio 2026 alle 00:56

Tre mesi di appuntamenti religiosi sino a Pasqua 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Arciconfraternita della Vergine della Pietà Del Santo Monte di Iglesias non si riposa un solo giorno: ieri nel giorno dedicato alla Epifania, ha ufficializzato tutti i suoi programmi di celebrazioni religiose sino alla Settimana Santa.

I giorni santi avranno inizio il 18 febbraio con il Mercoledì delle Ceneri. Seguirà la via Crucis il 20 Febbraio, per le vie della città. Il 29 Marzo ricade la Domenica delle Palme alla quale seguirà il 31 Marzo la processione dei Misteri. La settimana santa entrerà nel vivo il primo aprile con l’antico rito del “Lignum Crucis” a cui seguirà il Giovedì Santo con la processione della Vergine della Pietà. Il venerdì santo, il giorno dedicato al ricordo del Cristo in Croce, ci sarà la mattina la processione Del Monte e la sera del “Descenso”. Sabato santo sarà dedicato alla adorazione del Cristo morto e alla Croce e il giorno dopo la Pasqua si celebrerà con la processione de S'Incontru. Gli appuntamenti religiosi si chiuderanno, martedì 7 Aprile, con la processione de S'Inserru. Nel frattempo, l’antica Arciconfraternita ha annunciato che sta lavorando ad una serie di eventi che saranno resi noti a breve.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  