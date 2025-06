Tre mesi all’insegna di blues, sagre, libri e feste patronali 

Un ricco calendario di appuntamenti per l'Estate narcarese. Fino al 27 settembre, sono tanti gli eventi in programma grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, la Pro Loco, le associazioni del territorio e i cittadini. «Desidero esprimere la mia soddisfazione per il successo dell'Estate narcarese - ha detto Antonello Cani, sindaco di Narcao - il ricchissimo calendario di eventi, da giugno a settembre, testimonia la straordinaria vitalità della nostra comunità».

La varietà della programmazione, dalle serate musicali alle conferenze di alto profilo, dalle presentazioni di libri alle feste patronali, ha dimostrato l'attenzione dedicata a tutti i gusti e le età. «Particolare orgoglio per l'iniziativa “Tutti al mare” con le sedie Job, che ha reso la nostra comunità davvero inclusiva, e per la 35esima edizione del Narcao Blues Festival dal 23 al 26 luglio, fiore all'occhiello che porta il nome di Narcao nel mondo», ha continuato Cani.

In programma gli appuntamenti con il festival Liberevento e, inoltre, le sagre della pecora (5 luglio), delle lumache (8 agosto), del fagiolo bianco (27 settembre) e le feste patronali a Rio Murtas (18-20 luglio), Terraseo (9-10 agosto) e Narcao (14-17 agosto). «Non nascondo altresì la gioia di portare a Narcao, il prossimo 28 giugno, un gruppo musicale di livello internazionale, come i the Vad Vuc. Un plauso va all’assessore Lai che, ha lavorato nell'organizzare e nel coordinare le varie associazioni. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria estate: dipendenti comunali, Pro loco, associazioni e cittadini», ha concluso il sindaco Cani.

RIPRODUZIONE RISERVATA