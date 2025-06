Tre medaglie per Costa 

Il Nuoto Club Cagliari (con ben 13 rappresentanti, di età compresa tra i 20 e i 73 anni) e la Rari Nantes Cagliari sono state le società sarde più numerose ai Campionati Italiani Estivi Master di nuoto, disputati la scorsa settimana a Riccione.

Per la società guidata da Cesare Goffi, anche la soddisfazione di riportare nell’Isola tre medaglie, tutte conquistate da Angela Costa (classe 1952) tra le Master 70: oro nei 50 metri stile libero in 38”38, argento sia nei 100 (in 1’26”36), sia nei 200 in 3'16”15).

Nella più piccola pattuglia dello Swim Sassari, doppia medaglia tra i Master 80 per l’ex giornalista Rai, Rosario Cecaro: argento nei 50 rana in 59”03 e bronzo nei 100 in 2'18”01.

