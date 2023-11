Tre malviventi cercano di rapire la figlia neonata di Neymar a San Paolo  

San Paolo. Momenti di paura per la stella del calcio brasiliana Neymar: un gruppo di malviventi ha tentato di rapire la figlia neonata e la compagna, Bruna Biancardi, mamma della piccola Mavie, di un mese. L’episodio è avvenuto a Cotia, nella periferia di San Paolo. Tre uomini armati hanno invaso la casa dei genitori di Bruna Biancardi, influencer digitale, ma per fortuna, in quel momento la giovane e la bambina non erano nella residenza.

Uno degli arrestati è un giovane di 20 anni che si era trasferito da poco nello stesso condominio. Sul cellulare dell’uomo, la polizia ha trovato messaggi che confermano il piano del rapimento. Gli altri due complici sono ricercati. I genitori di Bruna Biancardi sono stati presi in ostaggio, legati e imbavagliati. I criminali non hanno trovato denaro nella cassaforte, ma hanno preso oggetti di valore e poi sono fuggiti. Nei giorni scorsi, in Colombia, erano stati rapiti i genitori di Luiz Diaz del Liverpool: la madre è stata rilasciata subito, mentre il padre è ancora nelle mani dell’Eln.

