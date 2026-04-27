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28 aprile 2026 alle 00:25

Tre location per il festival del Mediterraneo 

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Torna anche quest’anno il Festival della letteratura del Mediterraneo, giunto alla dodicesima edizione e come sempre organizzato dall’associazione culturale Genti Arrubia, che dal 4 al 9 maggio proporrà incontri con gli autori e presentazioni di libri in tre diverse location: la sala Pira in via Brigata Sassari, l’auditorium Sacro Cuore e l’auditorium di Sant’Elena.

Nell’ambito del festival domani alle 18, nella sala delle teche dell’ex convento dei cappuccini sarà inaugurata la mostra in modellini 3D 'Desideri di Pace', realizzata dagli studenti della scuola di via Bach. In tutto 30 i modellini 3D, alcuni radiocomandati, in cui i ragazzi raffigurano, in modo tangibile, le atrocità dei conflitti, e per contro la realtà opposta, quella della serenità di un mondo in pace. Ogni modellino sarà illustrato dall’autore. La mostra si potrà visitare fino al 13 maggio, tutti i giorni, dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00. I ragazzi delle scuole medie, sempre nell’ambito del Festival hanno scritto un libro sempre sulla pace dal titolo “Costruttori di pace”.

Il festival prenderà invece il via lunedì con la presentazione ufficiale all’ex convento dei cappuccini. Dopo le trasferte a Sinnai, Maracalagonis e Donori, si torna in città giovedì con i primi appuntamenti.

Tanti gli scrittori presenti che dialogheranno anche con i ragazzi delle scuole. (g. da.)

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