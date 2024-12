Tre legni ma nessuna rete: Villacidrese ko con il Cus 

Villacidrese 0

Cus Cagliari 2

Villacidrese (4-3-1-2) ; Toro, S. Pittau (31’ st Lilliu), Lussu (19’ st Pinna), Saias, Porcu, Pilleri (11’ st Figus, Cirronis (31’ st Medda), Atzei (19’ st Muscas), M. Piras, Ragatzu, Paulis. In panchina Ghimici, Ambus, A. Pittau. Allenatore A. Piras.

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu, Melis, Piroddi, L. Demurtas (15’ st Baldussi) Fiori (32’ pt Mudu), Salaris (25’ st Asunis), Prefumo, Puddu, Perra (15’ st Siddu), Serpi, Serra (38’ st Loddo). In panchina Follesa, Bisoffi, Balloi, Zucca. Allenatore Lantieri.

Arbitro : R. Demurtas di Tortolì.

Reti : primo tempo 23’ Perra, 49’ Serpi (r).

Note : ammoniti Toro, Saias, Ragatzu; recupero 5’ pt, 4’ st; angoli 8-1; spettatori 100.

VILLACIDRO. La Villacidrese capitola in casa col Cus Cagliari e resta lontana dal vertice della classifica. Al 23’ ospiti in vantaggio: Perra, lanciato dopo un recupero palla nella trequarti, in contropiede supera Toro in uscita. Al 37’ i padroni di casa reagiscono: punizione di Paulis, stacco di testa M. Piras, palla che colpisce il palo esterno. Al 49’, nei minuti di recupero, gli universitari raddoppiano con un rigore trasformato da Serpi.

Nel secondo tempo la Villacidrese prova a riaprire la gara: al 32’ cross di Muscas, Figus con un destro al volo colpisce il palo. Al 37’ altro cross di Muscas, svetta M. Piras ma colpisce ancora la traversa. E vince il Cus.

