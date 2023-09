Tre lavoratori in nero, imprenditrice denunciata 

Controlli dei carabinieri nelle campagne del Basso Sulcis per verificare il rispetto delle norme e per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in ambito agricolo.

Nel corso di alcune verifiche effettuate dai militari della stazione di Santadi, con la collaborazione dei loro colleghi di Narcao e Teulada e dell’Ispettorato del lavoro di Cagliari, sono state fatte diverse verifiche tra le aziende agricole e nel corso di un'ispezione sarebbero emerse alcune anomalie. Nello specifico il controllo ha riguardato l’azienda dell’imprenditrice agricola Ilenia Atzeni, a Santadi, e i carabinieri hanno contestato alla titolare l'impiego di lavoratori in nero. Tre sarebbero state le persone trovate in attività senza regolare contratto, fatto che ha portato i militari a elevare sanzioni amministrative e pecuniarie per un importo complessivo di 10.800 euro. Secondo quanto verbalizzato, l’imprenditrice non avrebbe saputo fornire ai militari documentazione che comprovasse l'assunzione regolare dei tre uomini. Secondo i militari, ed è per questo che in queste settimane sono stati potenziati i controlli, nel mondo dell’agricoltura (e non soltanto) purtroppo tale procedura è ancora piuttosto diffusa e questo fatto priva i lavoratori delle giuste tutele. Nei prossimi giorni continueranno le verifiche nelle aziende della zona.

