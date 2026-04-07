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Loiri.
08 aprile 2026 alle 00:35

Tre ladri in trasferta da Sassari svaligiano villette in campagna 

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Missione in Gallura con ricovero in ospedale per tre persone provenienti dal campo nomadi di Sassari e arrestate dai carabinieri con l’accusa di furto. Stando agli atti lunedi pomeriggio Ziva Malincovic, Goran Dordevic, Igor Jankovic si sono spostati da Sassari per raggiungere le villette di campagna nella zona di La Sarra, frazione di Loiri Porto San Paolo.

I tre sarebbero stati sorpresi dai proprietari di una villa e dal personale della Compagnia barracellare di Loiri dentro il cortile dell’edificio, subito dopo avere messo a segno il colpo. Questo dicono gli atti del fascicolo aperto dalla Procura di Tempio. Ziva Malincovic, Goran Dordevic, Igor Jankovic si sono dati alla fuga quando hanno visto i proprietari della casa e i barracelli. Igor Janvovic, però, nel disperato tentativo di allontanarsi dalla casa è caduto, in circostanze da chiarire.Quando sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Olbia hanno trovato l’uomo dolorante all’interno di un cespuglio. Igor Jankovic ha riportato diverse fratture scomposte alle gambe.

Ieri mattina, durante l’udienza di convalida, il difensore, l’avvocato Paolo Spano, ha spiegato che Jankovic non poteva essere presente perché era piantonato dai carabinieri in ospedale. I militari hanno recuperato orologi e gioielli rubati e li hanno restituiti ai proprietari. Per le tre persone arrestate il giudice Tommaso Andorlini ha disposto la misura dei domiciliari.

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