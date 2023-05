Tre ladre smascherate nella boutique 

Hanno rubato capi di abbigliamento nella boutique Tendenze, in via La Marmora Nuoro, ma le tre ladre sono state smascherate grazie alla videosorveglianza e messe alla berlina sui social con un video diventato virale.

Le tre donne, munite di tote bag, hanno intascato alcuni indumenti firmati e sono uscite senza pagare, nella convinzione di farla franca. Niente di più sbagliato. Riconosciute grazie alle videocamere, hanno ricevuto un monito. «Ciao bellissime», hanno scritto sul loro profilo Instagram i proprietari del negozio. «Venerdì 12 siete passate tutte e tre a fare shopping nei nostri punti vendita di Nuoro, forse avevate troppa fretta e vi siete scordate di passare in cassa a pagare le borse, le t-shirt di Love Moschino, Versace eccetera. Vi aspettiamo per pagare il saldo entro venerdì 19/05. Nel frattempo pubblicheremo ogni giorno qualcosa su di voi. Per qualsiasi cosa potete scriverci in privato. Vi aspettiamo».

Il filmato ha fatto immediatamente il giro del web generando indignazione e scandalo, ma facendo anche riflettere su una società che fa «di tutto pur di apparire», come riportano vari commenti. Dal 12 maggio, alle ladre è stata concessa una settimana di tempo per poter pagare la merce; il negozio attenderà sino a venerdì prima di ricorrere ad eventuali denunce.

