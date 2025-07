Tre iscritte, Olbia in bilico 

Nella giornata in cui la Serie D risponde presente, con la sola eccezione del Vastogirardi, spicca l’incompletezza della domanda di iscrizione dell’Olbia, priva di molte liberatorie.

Ieri alle 17 è scaduto il termine per inoltrare la richiesta di ammissione alla stagione 2025/26 e le quattro squadre sarde, Olbia e Latte Dolce (“sopravvissute” dall’anno scorso), Budoni e Monastir (neo promosse), hanno rispettato il gong. In serata il club sassarese ha fatto sapere che l’istruttoria della Covisod, l’organo di controllo della Lega nazionale dilettanti, ha dato esito positivo, e che il Latte Dolce è stato ammesso al campionato. Per il Budoni e il Monastir manca solo l’ufficialità. Quanto all’Olbia, si va verso l’esclusione e il ricorso. La società ha reso noto di aver «provveduto a inoltrare la documentazione per l’iscrizione al campionato di Serie D per la prossima stagione calcistica» senza tuttavia specificare che la domanda di ammissione era incompleta delle liberatorie della maggior parte dei tesserati.

Gli stipendi

Di fronte al mancato pagamento dello stipendio di maggio solo dieci tra giocatori e membri dello staff tecnico avrebbero siglato le liberatorie, destinate ad attestare il saldo della mensilità arretrata. E senza le liberatorie degli altri l’esclusione è sicura. Il verdetto della Covisod è atteso entro il 16 luglio, ma i galluresi stanno già preparando il ricorso che dovrà essere presentato entro le 14 del 21 luglio. Intanto la proprietà svizzera dovrà trovare il denaro per saldare maggio, condizione indispensabile per essere eventualmente riammessi, ma il contributo della Regione, in arrivo nelle prossime ore, basterà da solo ad affrontare l’impegno. Sui ricorsi la Covisod si esprimerà entro il 25 luglio, con parere motivato alla Lnd. L’ultima parola l’avrà il Consiglio direttivo, cui spetta la decisione sull’ammissione al campionato.

Il rischio

Il timore è che il precedente dello scorso anno, quando l’Olbia fu bocciata in prima battuta per aver presentato una domanda sprovvista di tutti i documenti, possa deporre a sfavore dei bianchi, che allora come oggi erano arrivati all’appuntamento senza un euro in cassa. E qui si apre il capitolo economico-finanziario. A dispetto delle rassicurazioni di Benno Räber, responsabile del progetto sportivo e membro del cda dell’Olbia, il finanziatore turco Murat Yilmaz si sarebbe defilato un’altra volta. Lecito domandarsi con quali risorse la SwissPro intenda affrontare la stagione. Sempre che l’Olbia si salvi.

