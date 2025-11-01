Tre influencer nella bufera Insulti a Murgia e Mattarella 

Michela Murgia era «una persona di me**a» che «ha evaso il fisco per anni rivendicandolo», poi «quando si è ammalata santificava il sistema sanitario nazionale», e ora «da morta» ha lasciato «debiti» a marito e figli. Anche la scrittrice di Cabras (scomparsa due anni fa) diventa vittima del livore di Carlotta Vagnoli, l’attivista femminista salita alla ribalta delle cronache nazionali a seguito di un’indagine della Procura di Monza.

Accuse

Partiamo dalle accuse più gravi: Vagnoli - anni 38, nata a Firenze, 380mila follower, quattro libri e decine di ospitate in festival e programmi tv, voce maestra sulla lotta contro la violenza di genere - assieme a un'altra attivista, Valeria Fonte, e all’esperta di relazioni internazionali Benedetta Sabene viene indagata per stalking e diffamazione. Le tre avrebbero alimentato una campagna denigratoria contro un ragazzo colpevole di aver prima tradito e poi lasciato una loro amica. «Gli facciamo fare la fine della mer**a che è», si scrivono, augurandosi «che si ammazzi con il coltello» e promettendo: «Ti giuro che avrà una morte sociale e politica che non immagini». L’uomo aveva tentato il suicidio, poi le aveva denunciate e da lì sono scattate le indagini. Non solo: Vagnoli e Fonte sono state accusate anche da Serena Mazzini, social media strategist, rea, a loro dire, di fare parte di un gruppo Telegram dedito a dossieraggio e bodyshaming. Anche contro di lei avrebbero attivato l’arma della gogna digitale.

Fascistella

E arriviamo così a Michela Murgia: nei cellulari sequestrati nel corso delle indagini spunta una chat (titolo “Fascistella”) di cui facevano parte Vagnoli, Fonte e altri tre attivisti non coinvolti nell'inchiesta: Giuseppe Flavio Pagano, Karem Rohana e Flavia Carlini (anche vicepresidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti fondamentali della persona). Decine in questa chat di gruppo gli attacchi a politici, giornalisti, avvocati, imprenditrici. Una parte è stata pubblicata da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano: Murgia, secondo Vagnoli, era appunto «una persona di me**a». «Da morta vengono fuori i debiti a fiumi», continuava, e ancora: «Marito e figli, va che son tutti nella me**a, eh...». Una violenza che si scatena anche su Chiara Valerio, scrittrice e grande amica di Murgia: «Mi sa che sta provando a fare come lei senza la sua scaltrezza». E poi: Sergio Mattarella («Vecchio di me**a»), Liliana Segre («Vecchia nazi) fino alla stessa Selvaggia Lucarelli e a Cecilia Sala che «ha dato una svolta alla sua carriera» quando era in carcere a Teheran. «Ci siamo fatti spiegare i diritti umani da quelli che godono quando l'Iran rapisce una giornalista - commenta con rabbia Sala - E augurano la morte al presidente della Repubblica italiana perché cita la giornalista nel discorso di Capodanno. Ci siamo fatti spiegare le molestie dagli indagati per stalking. Il bodyshaming da quelli che non fanno altro. Il femminismo da quelli che descrivono le donne che lavorano come “scendi-c...”. E il razzismo da quelli che “odio tutti gli ebrei”».

«Io la vittima»

Fonte non ci sta e contrattacca sui social: è lei, dice, la vittima di una gogna. «Non voglio davvero sapere che agganci ci siano per aver avuto accesso alle mie chat» che «dovevano restare secretate e che ho ritrovato sui quotidiani». «Un giorno parleremo di come questa sia condivisione non consensuale di materiale intimo. Guardare nel cellulare di una persona senza consenso è come guardarle nelle mutande. Fino a quel giorno fate pure a gara a chi è più santo. I miei scheletri nell’armadio sono il disprezzo verso mezza classe politica e giornalistica. E i vostri?», chiede. «Questa non è una storia di quanto sono (e siamo) più o meno stronze», ma, «una storia di misoginia. Volta a colpire soprattutto donne (e amiche e amici che stanno loro intorno). Una storia di isolamento». E, appunto, «di gogna». Si difende intanto l’agenzia di management Mismaonda che «in attesa che vengano accertate le eventuali responsabilità nelle sedi competenti» «prende le distanze dalle affermazioni espresse da Carlotta Vagnoli e Flavia Carlini» riportate sul Fatto Quotidiano, «con riserva di intraprendere ulteriori azioni a tutela della propria immagine».

