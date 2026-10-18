Tre infermieri per 47 pazienti ricoverati e nessun operatore socio sanitario di supporto durante il turno notturno in questo fine settimana. È la difficile situazione segnalata dal personale infermieristico dei reparti di Medicina dell’ospedale San Francesco di Nuoro, al centro di una richiesta formale di chiarimenti inviata dall’ex assessore regionale alla Sanità Roberto Capelli al direttore generale della Asl n. 3, Francesco Trotta. La comunicazione, che riporta la data di ieri, è stata trasmessa anche alla presidente della Regione e assessora regionale alla Sanità ad interim, Alessandra Todde.

La situazione

Nella lettera, Capelli riferisce di aver ricevuto una segnalazione sottoscritta da infermieri in servizio nei due reparti, nella quale vengono descritte le condizioni assistenziali riscontrate nei due giorni. «La condizione desta evidente preoccupazione. La gravità è accentuata dal fatto che, secondo la documentazione che mi è stata trasmessa, nei giorni precedenti il personale aveva già segnalato alla Direzione le criticità organizzative e la necessità di assicurare adeguate coperture», segnala Capelli. Precisa: «Tra queste comunicazioni figura anche un sollecito relativo a una precedente richiesta del 12 ottobre, riguardante la presenza di quattro Oss nei turni pomeridiani indicati, in relazione a 41 pazienti ricoverati. Non si tratterebbe, pertanto, di difficoltà del tutto imprevedibili».

I turni

Capelli richiama la legge 24 del 2017, che riconosce la sicurezza delle cure come parte integrante del diritto alla salute, e chiede di verificare le condizioni nelle quali è stata assicurata l’assistenza ai pazienti.

Chiede infatti di conoscere quale fosse la dotazione di personale infermieristico e Oss programmata e presente nei reparti durante le due giornate del fine settimane, e le ragioni dell’eventuale mancata copertura dei turni, ma anche di sapere se le precedenti segnalazioni del personale siano state ricevute, esaminate e portate all’attenzione della Direzione e quali provvedimenti ne siano seguiti.

Le richieste

L’ex assessore regionale ed ex parlamentare chiede, inoltre, un riscontro dall’Asl locale entro 48 ore. E sottolinea: «La presente richiesta non intende formulare giudizi preventivi o attribuire responsabilità personali. Intende ottenere risposte verificabili su una situazione che riguarda direttamente la sicurezza dei cittadini ricoverati e le condizioni nelle quali il personale sanitario è chiamato a operare - scrive -. Confido che la Direzione voglia fornire risposte puntuali, documentate e tempestive. La professionalità e il senso di responsabilità degli operatori sanitari meritano rispetto. Ma non possono diventare lo strumento attraverso il quale compensare indefinitamente le carenze organizzative. La sicurezza dei pazienti non può dipendere esclusivamente dal sacrificio di chi li assiste».

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