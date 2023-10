Tre indagati per la strage del pullman  

Venezia. Entra nel vivo l’inchiesta sulla strage del bus a Mestre. Nel registro della Procura sono finiti i primi tre indagati, l’ad della società proprietaria del pullman, e due funzionari del Comune di Venezia del settore strade. E i pm hanno anche affidato l’incarico per le prime perizie, quelle sulle barriera di sicurezza del cavalcavia, ad un super-esperto: l’ispettore del MIt Placido Migliorino, un tecnico che ha messo a disposizione le sue competenze anche dei magistrati di Genova, per l’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. “Il mastino” era il soprannome che gli avevano dato alcuni indagati - nelle intercettazioni - di Autostrade per l’Italia e Spea, proprio per il rigore con cui svolgeva gli accertamenti. Le sue relazioni tecniche erano state un perno dell’accusa nel processo per la tragedia nel capoluogo ligure. Migliorino, oggi Provveditore alle opere pubbliche per Campania, Puglia, Basilicata e Molise, era stato consulente di alcune indagini sul ponte.

L’incarico

Ieri i magistrati veneziani l’hanno incaricato di fare la perizia sul guardrail sfondato dal pullman, prima di cadere. «Il mandato - ha spiegato - riguarda principalmente il funzionamento svolto dalle barriere laterali di protezione, la loro conservazione e quella della struttura che le sosteneva, per chiarire la dinamica dell’incidente». L’esperto depositerà la relazione entro febbraio 2024. Migliorino ha già compiuto un sopralluogo, “del tutto informale”, sul luogo del disastro a Mestre. Intanto la Pm Laura Camali, per proseguire gli accertamenti, ha iscritto nel registro degli indagati le prime tre persone in modo che possano partecipare con i propri consulenti all’incidente probatorio. Si tratta di Massimo Fiorese, 63 anni, amministratore delegato de “La Linea”, la società che gestisce il servizio di bus navetta, Roberto di Bussolo, 51 anni, dirigente del settore Viabilità terraferma e Mobilità del Comune di Venezia e Alberto Cesaro, 47, responsabile del servizio Manutenzione viabilità della terraferma. L’ipotesi di reato è pesante: omicidio stradale, omicidio stradale colposo plurimo, lesioni personali stradali gravi o gravissime e lesioni personali colpose. L’iscrizione è un passaggio dovuto, non una affermazione di responsabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA