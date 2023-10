Tre indagati, il calcio trema 

Il calcio italiano è in fibrillazione e non sa se deve temere di più le mosse della procura di Torino o le rivelazioni di Fabrizio Corona. Per ora i giocatori indagati ufficialmente nel capoluogo piemontese per le scommesse clandestine su internet sono tre: Fagioli, Zaniolo e Tonali. Ieri però l'ex re dei paparazzi, sul sito di news Dillinger, ne ha chiamato in causa un quarto: Nicola Zalewski, terzino polacco della Roma. Un nome che sarebbe del tutto sconosciuto agli inquirenti. Ma che potrebbe essere il primo di una lista di «almeno cinquanta» che lo stesso Corona dice di avere. Il reato contestato prevede pene poco più che simboliche: esercizio abusivo di gioco d'azzardo e scommesse, previsto dalla legge 401 del 1989 (in particolare dal comma 3 dell'art 4) e punito con l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda. Ma sul piano sportivo gli effetti possono essere pesanti.

L'inchiesta

La Procura procede alternando lunghe fasi sottotraccia a brusche accelerate. Due sere fa, quando Corona ha parlato di Zaniolo e Tonioli, la polizia si è precipitata a Coverciano, dove i due erano in ritiro con la nazionale, per prendere in consegna i loro telefonini. Saranno esaminate le chat e le tracce lasciate dalla navigazione on line. Parlando con il suo entourage, Zaniolo avrebbe ammesso di avere utilizzato una piattaforma, che non sapeva essere illegale, solo per giocare a blackjack. Sostiene Corona che la mamma del calciatore, l'influencer Francesca Costa, gli «gestiva gli affari» ed era «a conoscenza di tutto». In Procura il fascicolo è aperto dal 2022 e si innesta su accertamenti assai più vasti della Squadra mobile sul mondo delle scommesse illecite (i siti monitorati sono parecchi). Per quel che riguarda il calcio, dove ci si serve di canali esteri, le cifre hanno sconcertato gli stessi investigatori: la somma complessiva delle puntate supera il milione di euro. E la stima è provvisoria.

Corona gate

Il 2 agosto 2023 Fabrizio Corona aveva lanciato la prima bomba: lo juventino Fagioli soffriva di ludopatia ed era pieno di debiti. L'ex fotografo però non aveva menzionato l'inchiesta torinese. Giovedì ha tirato in ballo Zaniolo e Tonali. Ed entrambi erano da tempo sotto la lente degli investigatori. A questo punto in questura si sono chiesti chi poteva essere il misterioso informatore di Corona. Nel giro di mezza giornata hanno capito che la “talpa” bazzica nella capitale. Circostanza confermata da Corona.

«Mi auguro che sappiano appena possibile chiarire tutto, dimostrando la loro estraneità, tornando prima possibile tra di noi. Li avevamo scelti perché sono due giocatori molto forti», ha detto il ct Spalletti, «non possiamo rimanere incastrati su questa situazione. Tutto il giorno - ha aggiunto - è passato ad analizzare bene la cosa, ad avere questo senso di dispiacere e smarrimento, ma domani dobbiamo andare ad agire domani. La cosa va lasciata fuori». Zaniolo e Tonali hanno lasciato il ritiro della Nazionale. Il loro interrogatorio in Procura non è imminente: «Ci dispiace tantissimo», ha detto il capitano, Gigi Donnarumma, «perché sono due ragazzi forti. Gli siamo vicini. E lo saremo sempre».

