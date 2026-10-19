Tre incontri pubblici tra Comune e residenti per discutere di Puc 

Approvare il Piano urbanistico comunale in tempi brevi, dopo anni di attesa, e farlo conoscere anche ai cittadini attraverso almeno tre incontri pubblici: questi gli obiettivi dell’amministrazione comunale di Maracalagonis, che ha rotto gli indugi nei giorni scorsi con il primo faccia a faccia con la comunità nella sala consiliare.

Presenti la sindaca Francesca Fadda, gli assessori e i consiglieri comunali, i progettisti e il pubblico pronto a essere consultato per idee e suggerimenti. Durante i lavori, aperti dalla prima cittadina, si è parlato in particolar modo dello sblocco e della gestione delle lottizzazioni sospese e future e del piano per i parcheggi di vicinato nelle Zone B e C, indispensabili per dare respiro al tessuto commerciale e viario. Al centro dell’attenzione anche l’attivazione dei Piani per l’edilizia economica popolare (Peep), per garantire il diritto alla casa, e la circonvallazione attorno al paese, fondamentale per alleggerire il centro dal traffico pesante.

In discussione pure le Zone C di espansione e il Parco Craboni. Tra gli interventi più significativi si registrano quelli dei progettisti incaricati Santino Quartu e Giancarlo Banchero e di Cinzia Perra, dell’Ufficio urbanistica del Comune. In programma, con date ancora da fissare, gli altri due incontri, nei quali verranno affrontati i nodi del Puc sulla fascia costiera, comprese Torre delle stelle e Baccu Mandara, e sui villaggi sorti lungo la vecchia Orientale sarda nel territorio di Maracalagonis. ( ant. ser. )

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