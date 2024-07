Tre incidenti stradali e l’incendio di un’auto, sono gli interventi dei Vigili del Fuoco di Olbia e Arzachena nella notte tra domenica e lunedì. Due auto si sono scontrate (illesi gli occupanti) a Portisco,un tamponamento a Pittulongu ha coinvolto 4 persone, tra le quali un bambino, tutte curate in Pronto Soccorso a Olbia. Un’auto, per cause da accertare, ha preso fuoco a Putzolu. Un altro incidente (tre feriti) è avvenuto a Santa Teresina (Arzachena).

