Tre incidenti stradali in pochi giorni 

Tre incidenti stradali in tre giorni, fortunatamente senza drammi eccessivi, a parte i danni alle auto e qualche ferito che ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

La più grave, una turista spagnola trasportata lunedì mattina al pronto soccorso del Sirai di Carbonia. Assieme al marito si sono ritrovati al centro di un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 auto con ingenti danni materiali e responsabilità da accertare, avvenuto nella parte terminale del ponte all’ingresso della città. Ieri, uno lieve prima del ponte, senza conseguenze particolari se non il rallentamento del traffico mentre martedì mattina una mancata precedenza dall’uscita di un supermerato in via Nazionale, lo scontro tra due auto e il trasporto in ambulanza di una delle persone coinvolte. «Questo è il periodo dell’anno dove registriamo un aumento del traffico riconducibile alla maggiore affluenza per via della presenza dei turisti e di chi viaggia per andare al mare - dice il sindaco Ignazio Locci - quindi c’è il consiglio che può apparire anche banale di cercare di ridurre la velocità. Parlare di congestionamento sarebbe eccessivo, anche perché stiamo parlando di due zone della città dove questo fenomeno lo si registra per qualche settimana, poi ritorna tutto alla normalità». Criticità all’ingresso del paese, all’entrata di via Carbonia e all’incrocio con via della rinascita e l’incrocio all’altezza della chiesa di Santa Maria Goretti sono i due punti nevralgici che mettono in crisi il traffico cittadino.

