Tre incendi circondano la cittadina 

Sono giorni di fuoco per Assemini, presa d'assalto dai piromani. Anche nella giornata di ieri svariati roghi hanno attanagliato la cittadina su più fronti, impegnando le cinque protezioni civili asseminesi, corpo forestale, polizia locale e vigili del fuoco. Complice anche il vento, le fiamme si sono propagate velocemente in località Sant'Andrea, nei pressi della Statale 130, in località Santa Maria e nuovamente in località Sa Serra, già colpita nei giorni precedenti. Ieri il rogo stava per raggiungere alcune aziende e abitazioni e ha ridotto in cenere diverse rotoballe. Ettari di terreni colti e incolti sono andati in fumo sotto gli occhi impotenti dei proprietari terrieri.

In zona industriale, a Macchiareddu, nei pressi delle Saline Contivecchi, un altro incendio ha devastato alcuni appezzamenti, mentre di sera il fuoco ha iniziato a correre nella strada Dei Canadesi che collega Assemini a Sestu, minacciando anche qui alcune case. (sa. sa.)

