tre in vetta all’over 55 

Real Putzu e Sardachem guidano il girone A dell’Over 55. In attesa del posticipo di questa sera, Maccioni Marmi e Ingegneri fanno sempre da battistrada nel girone B. Nell’Over 58 la Masnata Chimici si conferma leader, ma dietro è bagarre.

La crisi

Nella sesta giornata la Sardachem si riprende la vetta del girone A dell’Over 55. Nella sfida di prestigio con i detentori dell’I. R. Moniaflor, decidono la gara Fanni e Serrau. I cagliaritani condividono il primato con il Real Putzu, vittorioso per 2-1 sul Poggio dei Pini Sotto La Torre. Il pari a reti bianche con la Cooper Band rallenta invece l’ex capolista Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare, che ora deve inseguire a una lunghezza. Colpaccio della Okky Villanova, che supera di misura la Tielle Team e la aggancia a quota sette.

Nel girone B continua la corsa degli Ingegneri, che col minimo scarto battono la SI. TI. Carbonia e mantengono la vetta. Primato condiviso con la Maccioni Marmi, autrice di unpoker sulla Eosol/Car-Refinish, ultima in classifica con soli due punti dopo che il Nuraghe/Evolvere ha conquistato la sua prima vittoria grazie all’1-0 sugli Amatori La Palma, ferma a sette punti e al secondo ko consecutivo. Interrompe una striscia negativa lunga un mese la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83: il 2-0 al Deximu vale i sei punti in classifica e l’aggancio ai rivali, che incassano la quarta sconfitta di fila. Oggi gli Amatori Orione Selargius cercheranno di mantenere il passo delle leader nel posticipo del sesto turno con la Lewis Room.

Il ko

Nell’Over 58 la Masnata Chimici si aggiudica 1-0 il big match di giornata col Sinnai Conad Superstore e la stacca in classifica. Tiene il passo la Mediterranea R. U.: la doppietta di Carta e le reti di Naitza, Corrias e Manca valgono il 5-2 sul Cral Ctm. Nel segno di Curreli (doppietta), Il Club ritrova i tre punti (3-2 sulla My Air Svapo) e balza al terzo posto. I successi di Frama/Beko Service (2-0 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria G. Deiana) e Polisportiva Sestu (2-1 sul Mulinu Becciu) risucchiano la Di. Fer. a centro classifica dopo il ko con la De Amicis. La doppietta di Visioli fa tornare il sorriso a La Vernice, di nuovo vittoriosa dopo due turni contro il Fileferru al quinto stop stagionale.

