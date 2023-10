Tre in vetta a punteggio pieno 

Dopo due giornate di campionato sono tre le squadre a punteggio pieno: la San Sebastiano Ussana, il Quartu e il Villaspeciosa, prime a quota 6 punti nella classifica di serie C1. Segue la Villacidrese, fermata sul pari, con 4 lunghezze.

Le prime

Questa volta a tenere inviolata la propria porta è stato il Quartu. In trasferta contro il Babylon la squadra di Diana si è imposta con un rotondo 6-0 grazie alla doppietta di Manunza e i gol di Argiolas, Costa, Serginho e Atzeni. Sul campo del Cus Cagliari è arrivato il secondo successo su due anche per l’Ussana di Calabretta con il punteggio di 3-1 firmato da Piras, Cadoni e Deivison. Vittoria di misura per il Villaspeciosa, che in casa ha battuto 2-1 l’Happy Fitness Center con i gol di Barbieri e Floris. Decisivo anche il libero parato da Mulas sull’1-1.

Vittoria Ichnos

Sorride anche l’Ichnos Sassari, che batte 6-1 il Villasor davanti al proprio pubblico. Si trattava della prima gara di campionato dei sassaresi, che hanno osservato il turno di riposo nella prima giornata. In gol Hugo Fernandes, Dessanti, Fois, Paganini, Stacca e Bilyk.

Pari a Villacidro

Termina 4-4 la sfida tra Villacidrese e Fanni Futsal Sassari. A segno per i padroni di casa Colombo, Sergio Rocha e Canete Escalante con una doppietta. Per i sassaresi in gol Fozzi e De Veiga con una doppietta a testa. Non ha giocato il Futsal 4 Mori che osservava il turno di riposo.

RIPRODUZIONE RISERVATA