Tre in testa tra i bomber di Eccellenza 

La corsa al titolo di cannoniere in Eccellenza è sempre più incerta. Mattia Caddeo del Ghilarza resta a secco e i rivali Ryduan Palermo della Villacidrese e Giuseppe Meloni del Budoni lo agganciano a quota 23 reti segnando rispettivamente contro il Lanusei (nel 3-3 costato la vetta alla sua squadra) e la Nuorese (nel match perso in casa 1-2). Sale un gradino e raggiunge i 16 gol Mauro Ragatzu del Sant’Elena, il gol con l’Arbus nella sfida finita 3-1 e costata la retrocessione al club del Medio Campidano (per il quale l’unica marcatura è stata siglata da Sebastiano Galloni, ora a 15). Mancano due partite per proclamare il vincitore.

In Promozione (anche qui restano due gare), nel girone A il trono di Andrea Iesu del Villasimius è messo a rischio da Abdoulaye Mboup del Castiadas, che con la doppietta nel 6-1 al Gonnosfanadiga sale a 17; due gradini più giù c’è Mario Piras del Cus Cagliari, autore di una tripletta nell’8-1 rifilato al La Palma. Due gol anche per Matteo Cardia del Selargius, ora a 12 come Momo Cosa della Verde Isola. Nel girone B passo avanti forse decisivo per Antonio Pili dell’Idolo: la rete al Posada (2-0 il finale) lo fa salire a 19 staccando Giuseppe Cocco dell’Atletico Bono e Yahya Jatta della Bittese a 14. Nel girone C Sergio Valenti del Tempio e Victory Igene del Sennori segnano un gol ciascuno e arrivano a 19 staccando Lamine Doukar dello Stintino (a secco), raggiunto a 18 da Domenico Saba dell’Usinese. (an. m.)