Tre in testa nell’over 

Arcade, Muppet e Cagliari 2007 sono le tre leader degli Over Libertas Caam dopo cinque giornate. La Parafarmacia San Benedetto comanda in solitaria i Master, mentre negli Ultra è la Monserrato Fly Divani a dettare legge.

Sorpresa in vetta

Leadership degli Over per l’Arcade (sorprendente 3-1 sul Bar Dessì) e per il Cagliari 2007 (che vince a tavolino 3-0 sul Real Cocciula): entrambe agganciano a quota 12 i Muppet, sconfitti a sorpresa 3-0 dai Kaproni, quarti a un punto dalla vetta assieme alla Thermomax La Salle (vittoriosa di misura sulla Medilav). Successi anche per le due capoterresi: gli Amatori Capoterra superano la Futura 2000 Villasor (3-1) mentre la Pizz’a Manetta batte 3-0 Gli Incisivi. Balzo della Jupiter Betwin, che si porta a ridosso del New Bar Mexico sconfitto 1-0. Successo sofferto dell’Aek Kasteddu per 3-2 sulla Toti Lounge Bar, impelagata a fondo classifica ancora a zero punti dopo cinque giornate assieme alla Crescenzi Sport, uscita sconfitta dallo scontro diretto con la Vision Ottica Genneruxi. Mercoledì verrà recuperata la sfida tra Toti Longe Bar e Pizz’a Manetta Capoterra.

Punteggio pieno

Nei Master la Parafarmacia San Benedetto continua a stupire. Il 2-1 sugli Amatori Capoterra vale il primato a punteggio pieno dopo tre giornate. Il pari per 0-0 con il Cra Regione Sardegna rallenta invece il Deximu, secondo con cinque punti, mentre si riprende La Bottega del Sughero grazie al rotondo 5-0 sull’Orrolese. A quattro punti ci sono anche l’Atletico Uta (2-0 sul Kalagonis) e la Jasp Mercato San Benedetto (3-1 sul Maracalagonis). Il turno si chiude oggi col posticipo Is Cortes-Atletico Assemini. Hanno riposato i 4 Mori Samassi.

Monserrato leader

Il tennistico 6-0 sul Cagliari 2020 negli Ultra vale la leadership della Monserrato Fly Divani, che approfitta del mezzo passo falso del Calasetta Turisport per portarsi da sola in vetta. I sulcitani infatti impattano per 2-2 con gli Old Boys (al primo punto dopo due gare). Pari 1-1 della CGM Infissi con la Libertas Barumini, che coglie il primo prestigioso pareggio. Anche i Teddy Boys salgono a quota quattro punti grazie al 3-1 sulla Lewis Room B&B in una classifica ancora provvisoria in attesa del posticipo di questa sera tra Gli Incisivi e La Fenice, che con il Brancaleone (in questa giornata a riposo) è tra le squadre ancora a secco di punti.

