Tre imprese da ricordare 

Dopo il weekend appena trascorso, una cosa è certa: i nomi di Diego Nappi, Laura Frattaroli e Giovanni Dolis resteranno a lungo impressi, sia nel panorama isolano sia nazionale. I tre ragazzi prodigio, hanno acceso i “tricolori” Allievi indoor al PalaCasali di Ancona, conquistando due ori e un bronzo, demolendo un record italiano, ritoccando due primati sardi di categoria, migliorandosi spaventosamente e avvicinandosi a dimensioni agonistiche di livello internazionale. Nello sport, un po’ come in certi film, c’è sempre una regia, parte integrante dei successi: Marco Trapasso, Massimo Fanni e Flavio Stochino, sono, in questo caso, le guide. Tecnici, abili registi di imprese da ricordare.

Umiltà e maturità

Nappi, velocista dell’Atletica Porto Torres, sui 200 metri ha addirittura battuto un record italiano, quello di Andrew Howe, che resisteva da oltre vent’anni. «L’abbiamo fatto con umiltà, non eravamo certi di riuscirci perché Howe è stato un grande atleta che ha scritto la storia», dice Marco Trapasso. «Il rapporto con Diego è bello, lui è molto sincero, ci diciamo tutto in qualunque situazione. Lui è un ragazzo molto maturo, lo definirei già un atleta d’élite per la serietà e la disciplina, ed io, non forzo mai la mano». Si guarda avanti: «La programmazione è fitta: ci potrebbero essere gli Europei di mezzo quindi sarà una stagione lunga. Esordiremo a maggio nelle outdoor, a meno che non ci sia qualche impegno con la Federazione», conclude il tecnico.

Lucidità e ambizione

Altrettanto orgoglioso (ma a distanza dato che è in Australia), è Massimo Fanni, tecnico alla Tespiense della campionessa Allieve dei 400, Frattaroli. «Laura è stata veramente brava: partiva favorita, e seppur così giovane, è riuscita a gestire molto bene la situazione rimanendo lucida e facendo quello che ci siamo detti: è partita con le altre, poi nel secondo rettilineo si è messa davanti così non esser costretta a superare in curva, poi lì ci ha creduto ed è andata spedita chiudendo in maniera eccezionale. Sono veramente soddisfatto». I programma non cambiano. «Riprenderemo a lavorare per la stagione estiva, faremo qualche gara in Sardegna e poi i Giochi delle Isole e gli “Italiani” in cui l’obiettivo sarà quello di fare un’ottima prestazione così da ambire ai Campionati Europei Giovanili».

Grande agonista

La sorpresa, ma forse non per coach Flavio Stochino, è stata Giovanni Dolis, bronzo nel peso con un miglioramento di 174 cm: «È partito per Ancona senza pressioni, ma sapendo di poter fare bene». Poi riconosce: «Il miglioramento è dovuto al lavoro duro che ha svolto negli anni prima con Fabrizia Carboni a Serramanna, poi con Valentino Porceddu a Samassi, io lo seguo da pochi mesi, ho cercato di migliorare alcuni aspetti tecnici e inserito negli allenamenti alcuni elementi di forza specifica, ma il mio contributo è stato marginale. Giovanni è molto competitivo». E adesso non vuole porsi limiti: «Punteremo alla finale agli “italiani” Allievi outdoor, ma penso valga la pena sperimentare nel disco e nel martello giusto per esplorare anche altri confini». Sempre col suo berretto sardo in testa.

