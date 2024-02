Tre immobili in vendita, via all’asta 

Certo non si tratta dei pezzi pregiati del patrimonio comunale dal valore di milioni di euro che, se venduti, sarebbero capaci di far sorridere i conti bancari della città, come l’ex Convento o gli edifici delle vecchie scuole. Beni entrati spesso nel piano di alienazione dell’amministrazione anche se finora sono sempre rimasti pubblici. O come l’ex Banca d’Italia di piazza Vittorio Emanuele. Ma i tre beni pubblici messi all’asta dal Comune questa volta sono appetibili alla gran parte dei cittadini. Si tratta di un’area urbana di 67 metri quadrati situata in via Martiri della Libertà, facente parte di una più vasta di oltre 500 metri quadri, che viene messa all’asta a partire da una cifra di poco superiore ai 7 mila euro.

In vendita anche un immobile in via Deffenu 102, di 69 metri quadrati, un seminterrato che partirà da una base d’asta di 23 mila e 800 euro. Poi c’è un’area agricola da 614 metri quadrati, in località Badu ’eChercu al prezzo di 350 euro. La gara prevede il metodo delle offerte segrete, in aumento libero rispetto al prezzo a basa d’asta.

Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 13 del 5 aprile al Comune di Nuoro, Settore 2 Gestione delle risorse finanziarie umane e patrimonio, Servizio Patrimonio.

