Tre guasti, città al buio per una notte 

Il blackout elettrico non ha risparmiato nessuno. Case e attività commerciali di Tortolì: tutti al buio. La lunga interruzione del servizio ha coinvolto, a cominciare da venerdì sera, quasi tutte le utenze cittadine, alcune delle quali sono state rialimentate soltanto nella tarda mattinata di ieri. Un evento straordinario causato da tre guasti simultanei sulla linea di medio-bassa tensione. Per sistemare il triplo guasto, considerato fattore del tutto eccezionale e straordinario, sono dovute intervenire, in supporto al personale dell’Enel in servizio sul territorio, le squadre reperibili del Nuorese e gli operai dell’impresa d’appalto General impianti di Lanusei che hanno lavorato a lungo prima di riuscire a riallineare la rete.

Al buio

Tutto è cominciato intorno alle 21 di venerdì. Invero, già nei giorni precedenti diversi blackout nei quartieri erano stati avvisaglie belle e buone. Tuttavia quello che è successo dalla tarda serata era imprevedibile anche per i tecnici. Il triplo guasto ha spiazzato tutti. Quasi tutte le utenze di Tortolì sono rimaste senza energia elettrica, alcune per una manciata di minuti e tante altre per diverse ore. Trenta sono state rialimentate addirittura nella tarda mattinata di ieri, a conferma che riparare il guasto è stato un vero rompicapo anche per il personale dell’Enel, intervenuto in pochi minuti dopo le prime segnalazioni. Quando, però, i tecnici hanno capito che non si trattava di un blackout superabile nel giro di pochi minuti sono stati costretti a chiedere rinforzi. Dal Nuorese sono arrivati i colleghi reperibili che hanno collaborato per accorciare i tempi di riattivazione del servizio. Una robusta task force per rintuzzare l’emergenza, di portata straordinaria.

I controlli

Mentre i tecnici erano impegnati sul fronte quasi tutte le abitazioni e le attività commerciali, da Monte Attu fino a Zinnias passando per il centro e parte di Arbatax sono rimaste al buio con conseguenti disagi. Soprattutto per i locali che, in quelle ore, erano affollati di clienti. Ma da quanto si è appreso dal colosso della distribuzione, l’episodio è stato inatteso e piuttosto critico con triplo guasto a complicare il piano d’intervento. Sull’origine del blackout sono in corso gli accertamenti del personale dell’Enel. Anche General impianti è ancora al lavoro. L’incremento delle temperature degli ultimi giorni ha aumentato significativamente la domanda di energia elettrica. Ciò ha creato sovraccarichi alla rete che, uniti al gran caldo, hanno generato i distacchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA