«Tre gradini mi separano da mio marito» 

Da due anni non va a trovare il marito, scomparso 29 anni fa. Non riesce più a raggiungere la tomba, posizionata in fondo al cimitero storico di Castiadas. Non ci riesce perché nonna Barbara Serra – 83 anni e una tempra d’acciaio – è costretta a muoversi con un deambulatore o con una carrozzina. Da quando sono stati fatti dei lavori per ampliare il cimitero – due anni fa, appunto – il tracciato che lei era solita percorrere non è più agevole come prima «e poi – mette subito in chiaro – ci sono tre gradini di fronte alla tomba di mio marito che io con la carrozzina elettrica non posso fare. Ma perché non si è intervenuti? Il cimitero è di tutti, mi si sta precludendo la possibilità di portare i fiori al mio caro marito». Nonna Barbara premette subito una cosa: «Questa battaglia la porterò avanti a costo di incatenarmi di fronte al cimitero, il Comune intervenga e mi consenta di portare un fiore».

Il ricordo

Barbara Serra, originaria di Donori, vive a Castiadas da sessant’anni, quando conobbe Salvatore Deiana col quale convolò a nozze. Ancora oggi lo ricorda commossa: «Mio marito era un dipendente dell’Etfas. Il giorno che andò in pensione era felicissimo, arrivò a casa e mise sul tavolo i soldi della prima pensione dicendomi: «Vedi, eccoli qui, finalmente!». E invece purtroppo il mese dopo se ne è andato. Io l’unica cosa che possa fare è andare a trovarlo in cimitero, un qualcosa che però adesso non mi è possibile e questo io non lo sopporto».

I problemi

Sino a quattro anni fa nonna Barbara non aveva grandi problemi fisici, poi le prime difficoltà nella deambulazione. «Io – aggiunge – di fatto sono costretta in casa, è un problema anche camminare per la borgata di Olia Speciosa, andare a fare la spesa o andare in chiesa. C’è un nuovo prete? Ecco, non l’ho ancora conosciuto». Ma il vero punto è il cimitero storico, vicino alle ex carceri: «È vero – dice ancora – che in certi orari c’è un addetto all’ingresso che se chiedo in qualche modo mi accompagna sin dentro il cimitero, ma è comunque un problema perché io non so quando posso andare e non è che posso sempre chiedere ad un altro. È anche una questione di dignità e di rispetto. Ripeto, sono ormai due anni che non vado a trovare mio marito ma adesso è ora di dire basta. Si facciano gli interventi necessari per un cimitero a misura di tutti. Si pensi un po’ di più ai morti».

La replica

Per il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni molte delle critiche di nonna Barbara sono fuori luogo: «Abbiamo fatto tanti lavori in questi ultimi anni – spiega – per migliorare il cimitero e per consentire alla signora di poter accedere in carrozzella. Non ci sono più i parcheggi interni, ma con la carrozzella ci si può muovere». Murgioni non nega la presenza di tre gradini proprio in prossimità della tomba del marito: «Non dimentichiamoci però – dice ancora – che siamo di fronte ad un cimitero storico dove, per qualsiasi intervento, occorrono una infinità di pareri. Tutto si può migliorare e stiamo sempre cercando di agire in questa direzione ma non è vero che non c’è un percorso per la signora». Tra l’altro «io ci tengo ad ascoltare i cittadini e quando è possibile tutto quello che mi viene chiesto viene risolto. Purtroppo ci sono istanze semplici e altre più complesse».

