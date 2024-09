Tre gocce al miele di eucalipto di Nuxis 

Per il terzo anno consecutivo le tre gocce d’oro per il miglior miele di Eucalipto d’Italia, al concorso 2024 dell’Osservatorio nazionale del miele tenutosi a Castel San Pietro Terme provincia di Bologna, rientrano nel Basso Sulcis. Esattamente a Nuxis, dove si trova l'azienda apistica Monte Tamara di Luca Lai. «Stavolta abbiamo portato a casa ben 21 premi qualità,-dichiara Luca Lai - siamo stata l’azienda più premiata a livello nazionale in questo importante concorso:, dopo tutto il lavoro svolto, sono arrivate le soddisfazioni, per noi e per il territorio che rappresentiamo». Oltre a stravincere con l’eucalipto all’azienda di Luca Lai sono arrivati riconoscimenti per i mieli di arancio, asfodelo, castagno e millefiori.

Che per il Sulcis Iglesiente sia una buona annata ci sono anche altri importanti risultati. Innanzitutto quello di Giacomo Santus titolare dell'azienda apistica S’Abioi di Narcao che, dopo i riconoscimenti al concorso regionale di Montevecchio, si porta a casa il premio “una goccia” per il miele di corbezzolo e una per il miele di eucalipto. «Siamo orgogliosi di aver conseguito un altro importante riconoscimento, – dice Santus – anche a livello nazionale, sia come azienda, sia come territorio». Arriva “una goccia” anche al miele di cisto prodotto dall’azienda “Miele mio” di Franco Mascia di Giba che ha conquistato una goccia anche per il miele di eucalipto. Che per quest’ultima tipologia sia una buona annata lo dimostra anche la goccia conquistata rispettivamente dall’azienda di Iglesias “Oasi delle Api” e dall’Apiflora di Carbonia: «Per noi un grande significato, è la nostra goccia in mezzo al mare dove annega la delusione di una stagione molto triste per la poca produzione del miele in tutta Italia a causa dei cambiamenti climatici. Quest’anno abbiamo vissuto un esperienza importante: – racconta Rosy Pilloni di Apiflora – le api per noi sono al primo posto, cerchiamo di assisterle il meglio possibile e per loro abbiamo rinunciato al miele dell’asfodelo: abbiamo pensato di lasciare i melari sul loro nido perché faceva freddo e abbiamo avuto ragione visto che lo hanno consumato tutto. Le api sono un bene prezioso da difendere e poi loro non non rimangono mai indietro ci ripagano sempre con un buon prodotto. Questa stagione è stata veramente unica anche confrontandoci con tutti gli altri colleghi si sentiva la voglia di continuare anche a denti stretti»

