Tre giovani farmacisti per la Asl Ogliastra 

Arrivano tre nuovi farmacisti nella Asl Ogliastra. I professionisti hanno preso servizio nelle scorse settimane nella struttura complessa di Farmacia territoriale e sono stati presentati all’azienda durante un incontro dal titolo “Nuovi professionisti, nuove prospettive: professioni, esperienze e visioni per la sanità territoriale”. L’evento ha rappresentato un'occasione di confronto scientifico: i neoassunti, infatti, hanno illustrato le tesi di specializzazione discusse a marzo all’Università degli Studi di Cagliari. Il nuovo team è composto dai medici Martina Crobeddu (classe 1996, di Arzana), Sara Piras (classe 1995, di Baunei) e Luca Pirroni ‘96, di Tortolì). A completare l’équipe, Aurora Patteri (classe 1995, di Baunei), specializzanda e attualmente impegnata in uno stage formativo.

«Grazie all'arrivo di questi tre giovani professionisti, riusciremo a migliorare il servizio - spiega Sara Sanna, direttrice della Farmacia territoriale - le nuove risorse ci consentiranno di aprire dei punti di distribuzione farmaci anche a Jerzu e Tortolì».

«Investire sui giovani ogliastrini, specialisti che tornano a mettere le loro competenze a disposizione della propria terra, è una vittoria per l’intero territorio - evidenzia Andrea Fabbo, direttore generale della Asl - questa è la dimostrazione che la nostra Azienda può essere attrattiva per i giovani». La Farmacia si sta evolvendo, sviluppando un sistema avanzato per la gestione delle terapie nei pazienti cronici, basato su una piattaforma digitale integrata. Telemedicina, intelligenza artificiale e tecnologie smart. Il futuro è adesso.

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