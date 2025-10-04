Tre giovani arrestati in un doppio blitz contro gli spacciatori 

“Colpo doppio” degli investigatori della Squadra mobile della Questura, che in due operazioni hanno arrestato tre persone per detenzione di droga a fine di spaccio. L’intensa attività investigativa dei “Falchi” (agenti in borghese a bordo di moto) ha portato anche al sequestro di due chili di stupefacenti tra cocaina, marijuana e hascisc e quasi sedicimila euro in contanti, ritenuti il ricavo della vendita delle dosi.

Il primo intervento è stato eseguito al Cep, uno dei quartieri in cui gli spacciatori sono più attivi. I “Falchi” hanno seguito Matteo Ferrau, 37 anni, mentre raggiungeva il proprio posto di lavoro. Non l’hanno fermato per controllo per non allarmare eventuali complici nel suo appartamento, protetto da un sofisticato sistema di videosorveglianza. Lo stop gli è stato dato a Monserrato: perquisito, aveva con sé 25 grammi di cocaina. A casa gli hanno trovato altra droga e ottomila euro in contanti. Il resto della droga era in un garage di Selargius. Ora Ferrau è nel carcere di Uta, in attesa dell’udienza di convalida.

Due gemelli sono invece caduti nella trappola degli stessi “Falchi” della Squadra mobile a Decimomannu, nell’ambito di un’indagine che riguarda lo spaccio di stupefacenti anche a Cagliari. Gli investigatori coordinati dal dirigente Davide Carboni hanno perquisito una casa e arrestato Alessio e Cristian Grussu, di 22 anni. Hanno trovato, e posto immediatamente sotto sequestro, un etto di infiorescenze di marijuana e ottomila euro. Al processo celebrato con il rito direttissimo, il giudice ha sentenziato ordinato l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA