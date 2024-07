Tre giorni senz’acqua: il sindaco denuncia Abbanoa 

Da tre giorni gran parte dell’abitato è senza acqua. Una situazione ormai insostenibile per gli ussassesi e per il sindaco Chicco Usai che giovedì ha denunciato Abbanoa per interruzione di pubblico servizio. Il primo cittadino, carte alla mano, aveva inviato una e-mail al gestore idrico già nell’agosto 2023, «C’era da pulire il greto del fiume per verificare lo stato dell’alveo fluviale da cui Ussassai pesca l’acqua, non ho ricevuto risposte e ho rimandato le stesse email a febbraio». Con l’autorizzazione dell’assessorato all’ambiente però Usai un mese fa ha proceduto alla pulizia dell’alveo. «Un’opera inutile – dice - perché non c’è acqua». Il 20 luglio altri utenti lamentano i rubinetti a secco, sorte che tocca da martedì al Comune e alla caserma dei carabinieri. Le autobotti richieste non sono ancora arrivate. «Sto andando incontro alla popolazione con delle cisterne posizionate vicino al comune, l’emergenza oltre che igienica sta diventando sociale perché alcune persone hanno l’acqua altre no». L’esasperazione prende il posto della speranza. Ieri mattina il sindaco ha fatto un sopralluogo per verificare se si possa in estrema urgenza attingere l’acqua da una sorgente e portarla nei serbatoi che alimentano il paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA