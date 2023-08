Tre giorni per celebrare la bottarga  

Al centro della piazza la regina indiscussa della laguna: su maestà la bottarga. Attorno a lei di tutto e di più: degustazioni, show cooking, laboratori di cucina , spettacoli, convegni, incontri, mostra mercato ma anche una sfida tra i barman locali. Un mix che andrà in scena nel centro storico di Cabras dall’8 al 10 settembre in occasione del Festival della bottarga, che per la prima volta viene abbinato anche alla Vernaccia: vino, a detta degli esperti, che si abbina in maniera perfetta con l’oro giallo.

Nessun marchio

Un evento di tutto rispetto per il quale la Regione ha stanziato 110mila euro. C’è però anche la parte amara: la bottarga di Cabras ancora non gode dei marchi Dop e Doc che vengono istituiti dall’Unione Europea per tutelare particolari produzioni alimentari. Il sindaco Andrea Abis: «Bisogna mettersi al lavoro per ottenere questo importante risultato. Il Festival servirà anche questo, a spronare chi potrà intraprendere questo percorso, quindi la Regione, i pescatori che gestiscono lo stagno Mar’e Pontis e anche altri Enti presenti».

Una festa del gusto

Sarà una festa dei cinque sensi, un weekend enogastronomico di gran classe. Nel cuore del paese verranno allestite le cucine di cinque ristoranti che prepareranno menù a base di bottarga che verrà abbinata ad altri prodotti del territorio. Una giuria di esperti giornalisti poi premierà il miglior piatto. Ma non mancheranno nemmeno gli chef stellati: dal Nord Italia arriveranno Francesco Brutto e Alessandro Bellingeri: secondo il loro gusto e la loro arte esalteranno il prodotto principe degli stagni del Sinis. Presente il padrone di casa, lo chef stellato Salvatore Camedda, nato a Cabras e cresciuto tra i sapori e i profumi della laguna. Presenti anche diversi giornalisti di testate nazionali e locali come Ivan Paone, vice direttore dell’Unione Sarda. Venderanno la bottarga nei loro stand tre produttori. L’evento, studiato per celebrare radici del paese lagunare, è organizzato dal Comune con il contributo della Fondazione di Sardegna, il Gal, Slow Food e l’associazione Enti Locali per le Attività culturali e di spettacolo.

La promozione

Il sindaco Abis: «Attraverso l’incontro con l’alta cucina italiana e i giornalisti che verranno a trovarci, vogliamo portare la bottarga di Cabras nelle migliori tavole d’Italia e d’Europa, dando il giusto valore commerciale alla qualità e specificità dei prodotti dello stagno». «Questo Festival –dice invece il residente del Gal Sinis, Alessandro Murana – si fa portavoce di qualità e innovazione all’interno di un contesto territoriale ricco di proposte nel settore produttivo ed enogastronomico». C’è poi una novità: è il contest fotografico "Racconto Cabras” promosso dalla Consulta giovani. L’evento è rivolto a tutti coloro che vogliono catturare l'anima della comunità di Cabras. Gli scatti più belli e rappresentativi avranno l'onore di essere esposti durante il Festival. Per partecipare c’è tempo fino al 4 settembre.

