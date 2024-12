Tre giorni in Barbagia con “The bike tour” 

La formula non pretende di essere originale ma promette di essere vincente. Il cicloturismo a molti va più a genio del ciclismo agonistico per amatori e quando le due cose si fondono può venir fuori un buon risultato. È la convinzione su cui si basa “The bike tour Barbagia”, che da oggi a domenica porta in giro una cinquantina di persone a pedalare a Gavoi, nel cuore della Sardegna, con l’organizzazione di Three Experience. Per capirci, sono gli stessi “visionari” organizzatori dei triathlon di Fonni, che quest’anno allestiranno il campionato italiano di Triathlon Cross.

La base è sempre quella del lago del Taloro (perché per queste cose che allungano la stagione, come chiede l’assessore regionale sl Turismo, serve anche un albergatore con un minimo di visione) e da lì si muovono i tre percorsi scelti. In appena dieci giorni di promozione online, sono arrivati circa cinquanta ciclisti, il 70% da fuori Sardegna, ed è stato rilevato un grande interesse per l’iniziativa. Tre tappe, una da 20, una da 68 e una da 49 km, che permettono di scoprire la Sardegna d’inverno. La durata è motivata dal clima: lo sviluppo prevede lo spostamento a ottobre e l’inserimento di brevi tratti (in salita) cronometrati per aggiungere un po’ di sale al tutto, sul modello del Giro delle Dolomiti. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA