Molentargius.
07 ottobre 2025 alle 00:31

Tre giorni di sport, musica e voli in mongolfiera 

Il Festival “Esperienze e Suoni d’Acqua”, approda per la prima volta al parco di Molentargius (ingresso viale Colombo). Tre giorni intensi, da venerdì a domenica, promossi dall'associazione Baetorra e dal centro commerciale naturale La Via del Mare, con il contributo del Comune.Il programma è stato presentato ieri nella sala nell’ex Convento dal presidente dell’associazione Baetorra, Marcello Pilia, del CCN Luca Stocchino, dall’assessora al Commercio Rossana Perra e dal vice sindaco Tore Sanna.

Si comincia venerdì dalle 15, con lo sport e outdoor. Sarà presente un campo da basket, 3x3, accessibile anche per i diversamente abili. Sarà allestito inoltre il SAW Village – Artists for Palestine: uno spazio d'arte dove le opere saranno messe all'asta per sostenere la raccolta fondi dell’associazione Sardegna Palestina. E ancora uno spazio per gli artigiani e l’area bimbi con gonfiabili, mascotte e giochi. Area olistica dalle 15 alle 18 con pratiche di meditazione e yoga soft.

Alle 17.30 l’apertura. Meteo permettendo, sia venerdì che sabato al tramonto si potrà godere di uno spettacolo indimenticabile grazie alla minimongolfiera, mentre alle 21 si esibirà l'esplosiva SuperLatin Orchestra, diretta da Sara Sarritzu e Paolo Nonnis. Sabato il tratto del lungosaline fino alla rotatoria della Bussola chiuderà al traffico per ospitare l’esposizione di auto e moto mentre il CCN festeggerà il suo compleanno con il concerto dei Kombriccola, tribut band di Vasco. E ancora spazio allo sport con il Muay thai e ai laboratori di launeddas. Domenica cala il sipario con, tra le altre cose, i voli mattutini sulla mongolfiera.

